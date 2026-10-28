O Flamengo não poderá contar com o atacante Jorge Carrascal em seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu cartão amarelo na vitória por 3 a 2 sobre o Atlético-MG, no Maracanã, e terá de cumprir suspensão automática no clássico diante do Vasco.

Como a suspensão afeta a escalação rubro-negra

A ausência do colombiano exige alterações no setor de criação rubro-negro. Homem de confiança na armação e titular frequente, o atleta vinha sendo uma das peças mais acionadas na transição ofensiva da equipe carioca, participando diretamente da construção de jogadas decisivas nas últimas rodadas.

Além do gol da vitória contra o Galo na última partida, Carrascal marcou mais quatro vezes e deu sete assistências, totalizando 12 participações em gols em 19 jogos desde o retorno da pausa da Copa do Mundo. É o jogador com os melhores números do elenco de Leonardo Jardim neste recorde.

Qual a situação na tabela antes do clássico carioca

O resultado positivo diante dos mineiros, conquistado nos acréscimos, levou o Rubro-Negro aos 70 pontos e assegurou a manutenção da liderança isolada da competição nacional. O elenco agora concentra a preparação nas atividades no centro de treinamento para definir o substituto do colombiano e manter o ritmo na reta decisiva da temporada. O Palmeiras segue na cola com 69 pontos na segunda posição.

O Vasco segue em ritmo de se afastar da zona de rebaixamento. O cruz-maltino é o 13º colocado com 38 pontos somados, quatro na frente do Grêmio, que abre o Z4. A bola rola para o clássico nesta quinta-feira, 29, às 21h30.