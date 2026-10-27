Autor de um dos gols na vitória do Flamengo por 3 x 2 sobre o Atlético-MG, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A, o meia-atacante Arrascaeta avaliou a postura do elenco rubro-negro para dar uma resposta imediata após a eliminação na Copa Libertadores.

O canisa 10 destacou que a partida era uma ‘final’ para o Flamengo diante do cenário do clube na reta final da temporada. “Para nós hoje era uma final. Era um jogo muito importante, decisivo, depois de uma semifinal que caímos em casa. Era um jogo que tínhamos que dar uma resposta, fazer mais. Infelizmente tivemos que sofrer até o final, mas em nenhum momento deixamos de acreditar. Fomos com a força que tínhamos até o final e fizemos o que tínhamos que fazer para essa virada”, explicou.

Arrascaesta analisa postura do Flamengo em campo

Ao analisar a partida, Arrascaeta analisou a postura do Atlético-MG na partida e que dificultou o duelo para o Flamengo no Maracanã. O meia também destacou que a postura da equipe seguirá a mesma independente do adversário.

“Saímos atrás no placar, o time deles praticamente veio para se defender e contra-atacar. Ficou difícil o jogo depois que tomamos o gol, mas continuamos com nossa ideia e ficamos muito felizes com a vitória.

Saímos atrás no placar, o time deles praticamente veio para se defender e contra-atacar. Ficou difícil o jogo depois que tomamos o gol, mas continuamos com nossa ideia e ficamos muito felizes com a vitória”, disse o uruguaio.

Como fica a disputa pelo título nacional?

Com o triunfo conquistado nesta segunda-feira, 26, o Rubro-Negro confirmou pontos importantes para seguir no topo da classificação da competição. A equipe carioca lidera com 70 pontos, um a mais do que o segundo colocado Palmeiras, e agora volta todas as suas atenções para a reta decisiva do Brasileirão.