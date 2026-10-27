Após a vitória do

Flamengo por 3 x 2 sobre o Atlético-MG, no Maracanã, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Leonardo Jardim falou sobre o momento de recuperação do time, que caiu na semifinal da Libertadores na última semana contra o Estudiantes. O rubro-negro chegou aos 70 pontos e assumiu a liderança isolada do torneio nacional.

Jardim

rejeitou a avaliação de que o time tenha passado por um sufoco excessivo durante os noventa minutos.Para o português, o elenco teve o controle das ações e construiu diversas chances claras de gol, enquanto a equipe adversária demonstrou alta eficácia nas finalizações que teve ao longo da partida.

“Se sofrido for a emoção do resultado até o fim e o gol no fim, posso considerar sofrido. Se foi sofrido no jogo, acho que não. O Flamengo além do controle do jogo, criou inúmeras situações para conquistar o resultado, e o adversário teve uma eficácia muito perto dos 100%”, afirmou

Luto pós eliminação da Libertadores

O treinador também falou sobre o processo de luto após a queda na Libertadorese revelou uma conversa com os jogadores sobre a mudança de foco do torneio continental para o Brasileirão.

“Nos primeiros dois dias, eu, a equipe técnica e os jogadores fizemos o nosso luto, porque isso abalou todos nós, não foram só os jogadores. Eu próprio e todo o estafe ficamos tristes. Às vezes é preciso fazer o luto e, depois, no outro dia, falei com eles que agora temos o jogo do campeonato. Sabemos que ser campeão brasileiro já é uma motivação extraordinária. Por isso temos que recuperar energia”, disse.

O que disse Jardim sobre a situação na Libertadores

Além de projetar a sequência da disputa nacional, o treinador foi questionado sobre o cenário extracampo envolvendo a participação do clube na Copa Libertadores. O técnico manteve cautela a respeito dos trâmites institucionais nos tribunais esportivos.

“Eu acredito que é possível, mas esse assunto está com nosso departamento jurídico e não vou me alongar”, afirmou Leonardo Jardim, em entrevista coletiva.