O goleiro Everson foi liberado pelo departamento médico do Atlético Mineiro nesta sexta-feira, 23, e voltou a participar das atividades no gramado com o restante do elenco alvinegro.

Recuperado de uma fratura no pé esquerdo, o camisa 1 passa a ser opção para o confronto diante do Flamengo, agendado para a próxima segunda-feira, 26, às 20h (de Brasília), no Maracanã, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta estava afastado das partidas oficiais desde o dia 1º de setembro, quando atuou no sacrifício no clássico contra o Cruzeiro pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogo em que o clube alvinegro garantiu a vaga na fase seguinte. A lesão havia sido diagnosticada no primeiro duelo daquela eliminatória.

Na presente semana, o jogador chegou a viajar com a delegação para Montevidéu para acompanhar a semifinal da Copa Sul-Americana contra o City Torque, mas ainda sem reunir condições de figurar no banco de reservas.

Capitão e referência do grupo atleticano, Everson teve sua vaga ocupada por Gabriel Delfim durante as 11 partidas de sua ausência. O jovem substituto teve atuações destacadas no período, com papel decisivo no confronto diante do Santos na competição continental.

Apesar do desempenho do reserva, a tendência é que Everson retome o posto de titular na baliza do Galo na viagem da delegação ao Rio de Janeiro, programada para este domingo.