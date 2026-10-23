O volante Martinelli passará por uma cirurgia de artroscopia no joelho esquerdo para tratar uma lesão no menisco lateral e não atuará mais pelo Fluminense na temporada de 2026.

O procedimento cirúrgico está agendado para a próxima semana e o tempo previsto para a reabilitação do atleta é de seis semanas, segundo comunicado oficial divulgado pelo clube das Laranjeiras.

O meio-campista sofreu a torção inicial no joelho durante o jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Palmeiras, no Maracanã. Na tentativa de acelerar o tratamento para entrar em campo no duelo decisivo, o jogador integrou a delegação que viajou a São Paulo na última terça-feira, 20, mas voltou a apresentar quadro doloroso durante o período de concentração e acabou desfalcando a equipe no confronto de volta.

Titular absoluto no meio-campo tricolor e convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a seleção brasileira na última Data Fifa, Martinelli encerra precocemente suas atuações neste ano para focar no protocolo de recuperação voltado para a pré-temporada de 2027.

Considerado um dos principais ativos do elenco carioca no mercado de transferências, o atleta recebeu mensagens de apoio da diretoria e dos torcedores após a confirmação do diagnóstico.