O Cruzeiro precisou de apenas três minutos para definir o placar e de muita resistência para garantir o resultado. Nesta sexta-feira, 27, a equipe mineira venceu o Fluminense por 1 a 0 no Maracanã, em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol solitário de Kaio Jorge logo no início ditou o ritmo do confronto: os donos da casa dominaram a posse de bola e acumularam finalizações, mas pararam em uma noite inspirada do goleiro Otávio e da defesa celeste, que seguraram a pressão mesmo após uma expulsão na etapa final.

Gol relâmpago e controle defensivo

A história do jogo começou a ser escrita logo na primeira investida mais aguda. Aos 3 minutos, Matheus Henrique recuperou a bola no meio-campo, Zé Lucas acionou Gerson, que arrancou e tocou para Bruno Rodrigues. O atacante serviu Kaio Jorge pela direita, que dominou e bateu cruzado, no pé da trave, sem chances para Fábio. O Fluminense tentou responder rapidamente e passou a rondar a área adversária, mas esbarrou na marcação. Aos 19 minutos, o Cruzeiro quase ampliou quando Gerson inverteu para Villalba, que escorou de cabeça, e Matheus Pereira finalizou com força na trave. Antes do intervalo, a Raposa ainda assustou com Gerson, que tocou por cobertura sobre Fábio, mas Ignácio afastou o perigo.

Pressão tricolor e paredão celeste

No segundo tempo, o cenário de ataque contra defesa se intensificou. O Fluminense terminou a partida com 67% de posse de bola e 21 finalizações, exigindo seis defesas do goleiro Otávio. Aos 72 minutos, a situação cruzeirense ficou mais delicada quando Jonathan J. recebeu o cartão vermelho direto após cometer falta. Com um a mais, o Tricolor foi para o abafa. Aos 83 minutos, Ganso bateu colocado e acertou o pé da trave esquerda.

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Nos acréscimos, o drama tomou conta do Maracanã. Aos 90 minutos, Thiago Silva emendou de pé direito, superou Otávio, mas Matheus Pereira salvou em cima da linha. No mesmo minuto, o Fluminense também ficou com dez em campo, após Samuel Xavier Brito receber o cartão vermelho direto. Aos 91 minutos, Serna cruzou, Thiago Silva ajeitou e Hulk chegou batendo forte, obrigando Otávio a fazer uma intervenção espetacular. Sem conseguir furar o bloqueio, os donos da casa amargaram a derrota.

Situação na tabela e próximos jogos

Com o resultado, o Cruzeiro, que era o 3º colocado, segue na mesma posição, agora com 69 pontos, e alcança a marca de cinco vitórias consecutivas no campeonato. Já o Fluminense, que vinha de quatro triunfos seguidos, permanece no 4º lugar, com 63 pontos.

As duas equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, 2, pelo Brasileiro. O Fluminense visita o RB Bragantino, enquanto o Cruzeiro recebe o Internacional.

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