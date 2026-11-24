O atacante Gabriel Pec deu um passo decisivo em seu processo de recuperação nesta terça-feira, 24. O atleta participou pela primeira vez de uma atividade integrada com todo o elenco do Cruzeiro na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, marcando o início da transição dos trabalhos individuais para os treinos coletivos com bola.

Contratado junto ao Los Angeles Galaxy por cerca de 12 milhões de dólares (aproximadamente R$ 60 milhões), o camisa 77 disputou apenas uma partida oficial pelo clube. Em 22 de julho, na vitória diante do Internacional pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, Pec sofreu uma fratura na tíbia direita ainda no primeiro tempo. O atacante passou por cirurgia três dias depois e vinha realizando fisioterapia e fortalecimento muscular.

Apesar da evolução clínica e da integração às atividades sob comando da comissão técnica, a diretoria e os médicos celestes mantêm cautela. O jogador está fora do confronto contra o Fluminense, nesta sexta-feira, 27, pelo Brasileirão. A previsão interna é de que o atleta volte a disputar partidas oficiais somente na pré-temporada de 2027.