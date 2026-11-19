Após emendar a quinta vitória consecutiva na temporada e consolidar a boa fase do Cruzeiro na reta final do Brasileirão, o técnico Artur Jorge valorizou a expressiva campanha de recuperação da equipe celeste. Com os três pontos conquistados em cima do Palmeiras, a equipe garantiu vaga direta na fase de grupos da Libertadores

O treinador destacou a dimensão das dificuldades superadas desde o início do torneio, período em que o Cruzeiro chegou a ocupar a última colocação na tabela. Artur Jorge chegou ao clube na nona rodada da competição e levou o time ao G4.

Como Artur Jorge avalia a recuperação celeste

O comandante ressaltou a postura do grupo diante dos desafios enfrentados ao longo dos meses. “Para mim, o terceiro lugar é aquilo pelo qual nós temos que lutar, porque é o objetivo maior possível nesta altura. E eu não posso ficar satisfeito a meio do caminho. Eu não sei se vocês têm noção da dimensão, da dificuldade que foi vir do último lugar, na nona rodada, para chegar aqui. Por isso eu valorizo tanto”, afirmou o técnico em entrevista coletiva no Mineirão.

Artur Jorge destacou que a parte mais difícil foi encontrar o equilíbrio psicológico do elenco para deixar para trás a tensão de estar no Z4 do Brasileirão. O técnico destacou que, diante do bom momento vivido pelo Cruzeiro, não pensa em desacelerar nas rodadas finais da competição, mesmo com a vaga garantida na Libertadores.

“O difícil é fugir dali. Porque as coisas apertam, o emocional apera, o mental dos atletas, a cobrança, a descrença da torcida. Hoje nós estamos a viver um momento bom e eu não quero desacelerar aquilo que é este momento da equipe”, completou.

Publicidade Continua após a publicidade

Qual a postura sobre o calendário e o elenco

A preparação para a sequência de confrontos decisivos, incluindo o duelo direto contra o Palmeiras, exigiu adaptações devido ao desgaste acumulado e às convocações no período. O treinador manifestou preocupação com o aperto do calendário do futebol nacional, enfatizando a importância do comprometimento de todos os atletas que integram o plantel para manter o nível competitivo em campo.

Artur Jorge ainda citou casos de jogadores que atuaram na Data Fifa e não chegaram para os jogos dos clubes. Diante do Palmeiras,

Fabrício Bruno e Marquinhos foram os escolhidos para substituir Jonathan Jesus e Arroyo, convocados para suas seleções.

“É muito estranho se jogar no dia a seguir em que há jogos. O Arroyo jogou ontem à noite, portanto, menos de 24 horas depois, nós estamos a fazer um jogo de campeonato. Mas, para fugir àquilo que possa ser falar sobre ausências, é destacar aquilo que são presenças. É a resposta dos jogadores que eu procuro ter dentro daquilo que é um elenco de trabalho. Poder saber que a ausência deram muitas vezes a oportunidade de outro que nós temos que olhar”, disse Artur Jorge.