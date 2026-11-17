O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira, 17, a preparação para enfrentar o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. A partida, válida pela 35ª rodada, será disputada nesta quarta-feira, às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Mineirão. A equipe alviverde terá ausências relevantes para o compromisso fora de casa.

Murilo, Piquerez e Paulinho continuam em recuperação de lesões. Além do trio, Gustavo Gómez e Mauricio cumprem compromissos com a seleção paraguaia na Data Fifa e não ficarão à disposição a tempo. Por outro lado, os jovens Erick Belé e Luis Pacheco retornaram das atividades com a seleção brasileira sub-20 e voltam a ser alternativas no elenco.

O Palmeiras soma 73 pontos, ocupa a vice-liderança e tentará diminuir a diferença de três pontos para o Flamengo antes do confronto direto do próximo sábado.