O lateral-esquerdo Joaquín Piquerez sofreu uma lesão muscular na coxa direita em partida pela seleção uruguaia e iniciou tratamento no Palmeiras. Até agora, o clube não divulgou estimativa oficial de retorno aos gramados.

Entenda lesão de Piquerez

Piquerez atuou como titular no amistoso do Uruguai diante da Argentina na última sexta-feira, dia 13, disputado em Buenos Aires. O atleta sentiu dores no local e precisou ser substituído antes dos 15 minutos do segundo tempo.

Liberado antecipadamente pela comissão técnica uruguaia, o jogador desembarcou em São Paulo e realizou exames de imagem que constataram a contusão muscular. O defensor já cumpre o cronograma de fisioterapia sob acompanhamento do Núcleo de Saúde e Performance na Academia de Futebol.

Impacto no elenco

Sem prazo de retorno estipulado pelos médicos, o lateral passa a ser desfalque nas próximas partidas da equipe treinada por Abel Ferreira na reta decisiva do Campeonato Brasileiro. A primeira partida será diante do Cruzeiro, nesta quarta-feira, 18, em Belo Horizonte.

O setor defensivo precisará de ajustes imediatos na formação titular enquanto o departamento médico avalia a evolução clínica do jogador dia a dia.