O Palmeiras acertou a contratação de duas jogadoras titulares do São Paulo para a próxima temporada, segundo o ge. Bruna Calderan, lateral-direita de 30 anos, e Isa Guimarães, atacante de 23, chegam de graça ao clube alviverde por terem contrato com o Tricolor apenas até o final de 2026.

Bruna Calderan retorna ao Palmeiras. A lateral defendeu o clube entre 2021 e 2024, onde disputou 126 partidas, marcou 13 gols e distribuiu 16 assistências. No Verdão, ela conquistou a Libertadores 2022, o Campeonato Paulista em 2022 e 24 e a Copa Paulista 2021.

Já Isa Guimarães é formada nas categorias de base do São Paulo e foi promovida ao elenco profissional em 2021. Pelo Tricolor, a atacante marcou 30 gols em 147 partidas. Isa foi uma das heroínas do título do clube no Brasileirão 2026, marcando um dos gols da vitória sobre o Corinthians na Neo Química Arena.

O Palmeiras ainda disputa o Campeonato Paulista nesta temporada. O clube espera a definição de seu adversário para disputar a semifinal do torneio.