Na noite da última sexta-feira, 6, a Mancha Alvi Verde, maior torcida organizada do Palmeiras e rompida com a atua gestão, emitiu nota nas redes sociais, na qual critica o clube pela condução na venda de ingressos para a final da Libertadores.

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“O Palmeiras simplesmente “LEILATIZOU” e PRIORIZOU”, escreveu a diretoria da Mancha no comunicado.

Segundo a torcida, o primeio lote foi destinado ao plano Diamante, o plano mais caro do programa de sócio-torcedor Avanti, aos sócios do clube e à agência Century Travel e Turismo, que comercializa pacotes com ingressos a partir de R$ 13.975.

“Pasmem! Os voos serão operados pela Placar, empresa ligada à empresária Leila Pereira [e sem conexão com a presente publicação]”, aponta a Mancha, para quem fica evidente o “conflito de interesses”, além de abrir espaço para cambistas. “Agora, aparecem pessoas oferecendo entradas por R$ 4 mil e R$ 5 mil.”

Para a organizada a prioridade aos sócios do plano Diamante e à agência, “que não organizou uma única caravana para acompanhar o Palmeiras durante a temporada”, desrespeita os demais torcedores.

“Falta um ano e dois meses para o encerramento deste mandato. Seu nome será apagado da nossa história”, pontua o comunicado.

Palmeiras se manifesta

Após a nota acusatória, o Palmeiras se manifestou sobre o assunto na tarde deste sábado, 7. O clube defende não ser o responsável pela comercialização de ingressos, mas sim, a Conmebol — a qual deve reprimir os cambistas.

Sobre o conflito de interesses, o Verdão destaca que a Century Travel e Turismo fretou aviões de diferentes companhias, como Gol, Azul e já citada Placar.

Ao final, o Palmeiras informa que a Conmebol dispobibilizará nova comercialização de entradas da categoria 2, o setor misto, na próxima quarta-feira, 11.

Leia abaixo na íntegra:

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Nenhuma agremiação do futebol brasileiro atua de maneira tão firme contra a revenda ilegal de ingressos quanto o Palmeiras. Em 2023, o Maior Campeão do Brasil se tornou o primeiro clube do mundo a implementar biometria facial em 100% dos ingressos que comercializa, medida pioneira adotada justamente para combater a ação de cambistas e garantir maior segurança aos torcedores. Desde então, com o objetivo de dificultar cada vez mais a atuação de criminosos, desenvolvemos novas soluções tecnológicas para aperfeiçoar o nosso sistema antifraude e endurecemos as regras do programa Avanti. Publicidade Continua após a publicidade Atualmente, por exemplo, os dependentes isentos de mensalidade do Plano Diamante só podem ser substituídos a cada seis meses, com limite de duas alterações nesse período. O trabalho de combate ao cambismo ainda compreende ações de investigação e colaboração com as autoridades. Em outubro deste ano, a partir de informações levantadas pela nossa auditoria interna, a Polícia Civil de São Paulo cumpriu 15 mandados de busca e apreensão contra indivíduos acusados de envolvimento em esquema de revenda de ingressos para partidas do time. Nesse sentido, tão logo tomou ciência das denúncias de que cambistas estariam revendendo entradas da Categoria 3 reservadas à torcida alviverde para a final da Libertadores, o Palmeiras se colocou à disposição da empresa parceira da CONMEBOL na comercialização dos ingressos para colaborar com eventuais investigações que venham a ser realizadas pela entidade. O clube, inclusive, analisará os dados dos compradores e, caso sejam identificadas irregularidades relacionadas ao cambismo, adotará as medidas que lhe cabe.