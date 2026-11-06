O técnico da seleção uruguaia, Diego Forlán, divulgou a lista com 28 jogadores convocados para a Data Fifa de novembro, nesta sexta-feira, 6. A equipe tem pela frente dois amistosos internacionais: enfrenta a seleção argentina no dia 13, em Buenos Aires, e encara a República Dominicana no dia 17, em Montevidéu.

Quem são os convocados que atuam no Brasil?

Cinco atletas do futebol nacional foram chamados para defender a Celeste. O Flamengo teve três nomes selecionados: o lateral-direito Guillermo Varela e os meio-campistas Nicolás de La Cruz e Giorgian De Arrascaeta.

Além dos flamenguistas, a lista conta com o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras, e o atacante Agustín Canobbio, do Fluminense.

Clubes buscam liberação antecipada para o Brasileirão

Com a reta final do Campeonato Brasileiro em andamento, as diretorias de Flamengo e Palmeiras iniciaram conversas com a Associação Uruguaia de Futebol (AUF). O objetivo das equipes é tentar viabilizar a liberação antecipada dos atletas logo após o primeiro compromisso contra a Argentina.

Flamengo e Palmeiras tem partidas marcadas para o dia 18 de novembro, um dia após a partida contra a República Dominicana. Enquanto o Rubro-Negro enfrenta o Athletico-PR, no Maracanã, o Alviverde visita o Cruzeiro, no Mineirão, em duas das partidas mais difíceis dos candidatos ao título na reta final da competção.

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Convocação da seleção uruguaia

Goleiros

Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

Ignacio De Arruabarrena (Arouca)

Sebastián Jaume (Albion)

Santiago Mele (Independiente)