O técnico da seleção uruguaia, Diego Forlán, divulgou a lista com 28 jogadores convocados para a Data Fifa de novembro, nesta sexta-feira, 6. A equipe tem pela frente dois amistosos internacionais: enfrenta a seleção argentina no dia 13, em Buenos Aires, e encara a República Dominicana no dia 17, em Montevidéu.
Quem são os convocados que atuam no Brasil?
Cinco atletas do futebol nacional foram chamados para defender a Celeste. O Flamengo teve três nomes selecionados: o lateral-direito Guillermo Varela e os meio-campistas Nicolás de La Cruz e Giorgian De Arrascaeta.
Além dos flamenguistas, a lista conta com o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, do Palmeiras, e o atacante Agustín Canobbio, do Fluminense.
Clubes buscam liberação antecipada para o Brasileirão
Com a reta final do Campeonato Brasileiro em andamento, as diretorias de Flamengo e Palmeiras iniciaram conversas com a Associação Uruguaia de Futebol (AUF). O objetivo das equipes é tentar viabilizar a liberação antecipada dos atletas logo após o primeiro compromisso contra a Argentina.
Flamengo e Palmeiras tem partidas marcadas para o dia 18 de novembro, um dia após a partida contra a República Dominicana. Enquanto o Rubro-Negro enfrenta o Athletico-PR, no Maracanã, o Alviverde visita o Cruzeiro, no Mineirão, em duas das partidas mais difíceis dos candidatos ao título na reta final da competção.
Convocação da seleção uruguaia
Goleiros
Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)
Ignacio De Arruabarrena (Arouca)
Sebastián Jaume (Albion)
Santiago Mele (Independiente)
Defensores
Guillermo Varela (Flamengo)
Santiago Mouriño (Villarreal)
Sebastián Cáceres (Celta De Vigo)
Ronald Araujo (Liverpool)
José María Giménez (RC Deportivo)
Mathías Olivera (Napoli)
Juan Rodríguez (Cagliari)
Joaquín Piquerez (Palmeiras)
Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)
Meio-campistas
Rodrigo Bentancur (Tottenham)
Facundo Bernal (Betis)
Lucas Torreira (Galatasaray)
Nicolás De La Cruz (Flamengo)
Federico Valverde (Real Madrid)
Rodrigo Zalazar (Sporting CP)
Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)
Agustín Canobbio (Fluminense)
Facundo Pellistri (Panathinaikos)
Maximiliano Araújo (Sporting CP)
Atacantes
Martín Satriano (Getafe)
Bruno Damiani (Philadelphia Union)
Rodrigo Aguirre (Tigres)
Federico Viñas (Toluca)
Darwin Núñez (Diriyah Club)