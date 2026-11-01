Em disputa de pênaltis entre Flamengo e Estudiantes no Maracanã, pela semifinal da Libertadores, Fernando Muslera, 40, defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique. No entanto, no último sábado, 31, o goleirão uruguaio teve atuação desatrosa, em empate por 3 a 3 contra o Instituto, pelo Campeonato Argentino.

O erro mais bizarro, talvez tenha sido o primeiro, logo aos 3 minutos de jogo, quando Muslera tentou driblar o atacantes rival:

No segundo tempo, também aos 3 minutos, o uruguaio saiu para interceptar o jogo áereo e viu outro adversário marcar, dessa vez, de cabeça:

Para completar, aos 7 minutos da etapa final, Muslera fechou mal o espaço entre a trave e ele, aceitando o chute do rival:

A partida caminhava para um 3 a 0, mas o Estudiantes soube reagir e igualar a parada — para sorte do goleiro uruguaio!

Na última Copa do Mundo, Muslera sofreu fortes críticas pela atuação defendendo o Uruguai. Contra a Espanha, por exemplo, foi substituído no intervalo após cometer falha decisiva, em partida que eliminou os sul-americanos do torneio.

O Estudiantes é o adversário do Palmeiras na final da Libertadores, que acontece no dia 28 de novembro, em Montevidéu.