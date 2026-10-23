Com 76% de posse de bola e um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo, o Flamengo esbarrou na organização do Estudiantes nesta quinta-feira, 22. No Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa Libertadores, as equipes empataram em 0 a 0, repetindo o placar do duelo de ida na Argentina. Na disputa por pênaltis, brilhou a estrela do goleiro Fernando Muslera, que defendeu três cobranças, de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique.

Em busca do pentacampeonato o Estudiantes avança para a grande final da Libertadores contra o Palmeiras, dia 28 de novembro, no Centenário de Montevidéu, no Uruguai. O jogo é uma reedição da final de 1968, em que o time de La Plata venceu o primeiro de seus quatro troféus, justamente no estádio uruguaio. O Flamengo volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro e entra em campo na segunda-feira, 26, contra o Atlético-MG, antes de visitar o Vasco na quinta-feira, 29.

Domínio rubro-negro e sustos argentinos

O Flamengo iniciou a partida ditando o ritmo e trocando passes no campo de defesa, enquanto o Estudiantes apostava em uma postura recuada e em faltas para frear o adversário. Apesar do volume de jogo dos donos da casa, foram os visitantes que exigiram as primeiras grandes intervenções. Aos 17 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio e desvio de Marcos Rojo, Rossi demonstrou muito reflexo para salvar o Flamengo. No minuto seguinte, o goleiro rubro-negro voltou a trabalhar em um chute com curva de Baltasar Gallego Rodriguez. A melhor chance carioca na etapa inicial veio aos 33 minutos, quando Pedro roubou a bola de Rojo na raça, invadiu a área e bateu cruzado para a defesa de Muslera.

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Pressão total e milagres de Muslera

A dinâmica do confronto mudou aos 50 minutos. Baltasar Gallego Rodriguez cometeu falta em Samuel Lino e recebeu o cartão vermelho direto, deixando o Estudiantes com dez em campo. A partir daí, o time comandado por Leonardo Jardim encurralou o adversário, que terminou o jogo com apenas 24% de posse de bola e 207 passes trocados, contra 641 do Flamengo. Aos 53 minutos, Muslera voou no canto direito para espalmar falta cobrada por Lucas Paquetá. O goleiro uruguaio, que fechou a partida com três defesas registradas nas estatísticas, se consolidou como o nome do jogo na reta final: aos 83 minutos, operou um milagre em cabeçada de Gonzalo Plata e, aos 87, se esticou todo para evitar o gol de Pedro após cruzamento de Giorgian de Arrascaeta. Aguerrido, o Estudiantes segurou o 0 a 0.

Decisão na marca da cal

Nos pênaltis, a estrela de Muslera brilhou de forma definitiva. O goleiro do Estudiantes defendeu as cobranças de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique. Pelo lado argentino, José Sosa, Eros Nazareno Mancuso e Tiago Palacios converteram seus chutes, superando o erro de Edwuin Cetre, que isolou a bola nas arquibancadas. Arrascaeta e Léo Pereira marcaram para o Flamengo, mas o placar final nas penalidades decretou a eliminação rubro-negra. 4