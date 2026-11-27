Entre as comemorações dos jogadores do Flamengo com a conquista do Brasileirão 2026, Lucas Paquetá brincou com uma música antiga entoada no Maracanã para homenagear o atacante Samuel Lino. A paródia “Lino Maravilha”, cantada pelo meia, já caiu nas graças da torcida rubro-negra e promete virar canto oficial das arquibancas.

A versão original da canção, “Fio Maravilha”, é uma composição de Jorge Ben Jor, em 1972, em homenagem ao atacante João Batista de Salles, o Fio. Os versos da música surgiram após o cantor, flamenguista fanático, ficar encantado com um gol do atacante contra o Benfica, em 1972.

Nas redes sociais, a flamenguista Yanne (@yannecrispim) fez uma reeleitura criativa da capa da PLACAR nº 1971 com Samuel Lino no lugar de Fio.

Formado no Fla, Fio vestiu a camisa rubro-negra entre 1965 e 1973, marcou 84 vezes e virou um Xodó da Nação nos anos 60, mesmo com suas imprevisibilidades, dentro e fora de campo.

PLACAR, que começou a ser publicada a partir de 1970, acompanhou em sua páginas o final da passagem de Fio pelo Flamengo. Entrevistas, histórias e fotos exclusivas estão disponíveis no acervo digital da revista.

Quase ida para o Corinthians e a “Nova alegria do povo”

Em 1971, a edição nº 51 da revista trazia Fio na capa uma foto do atacante, com a legenda “Fio, a nova alegria do povo”. A “nova alegria” era da torcida do Flamengo, que iria contar com a permanência do atacante na Gávea. O atacante queria se transferir para o Corinthians – que na época era grafado sem H, como Coríntians –, mas foi barrado pelo treinador Iustrich.

Fio pulou de alegria quando soube que iria para o Coríntians. Era a chance de ganhar mais dinheiro, ‘de investir uns trocados na fazendola, lá em Conselheiro Lafaiete’. Mas a alegria do crioulo doido durou pouco. Até a interferência de Iustrich:

‘Fio é imprescindível. Está voltando ao peso normal e isso é o bastante para se considerar uma peça fundamental ao elenco.’

Como no Flamengo Iustrich falou tá falado, a história da transferência do Fio morreu aí. Mas começou, então, uma nova fofoca: a renovação de contrato. Fio não topou a proposta inicial de Cr$ 42 000,00 (entre luvas e ordenados) feita pelo Fla e partiu para a briga. Uma briga que durou 24 horas. E o que se tem como certo é que se Fio não conseguiu os Cr$ 60 000,00, arranjou pelo menos Cr$ 50 000,00 na mão.

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A verdade atrás de tudo é que a permanência de Fio foi uma vitória obtida pela pressão de vários setores de associados do clube.

A “Maravilha” de Jorge Ben Jor e o fim de ciclo no Rubro-Negro

A edição nº 135, publicada em outubro de 1972, abordava o fim de ciclo de Fio no Flamengo a perda de espaço do atacante com Zagallo no comando. Mesmo com os impecílios, o jogador queria ficar e a torcida, apaixonada pelo artilheiro, que ele permanecesse na Gávea.

Por enquanto o tempo está feio, nem parece primavera. O clube está muito a fim de emprestá-lo para qualquer canto (a última tentativa foi do Avaí, de Santa Catarina), mas Fio resiste.

— Do Rio eu não posso sair. Ninguém me pagaria lá fora o que ganho aqui (Cr$ 7 000,00 do Flamengo, mais outro tanto em programas de rádio, anúncios, etc.).

Se depender da torcida, Fio fica no Mengão — para sempre. Terminando qualquer serviço, ‘nem que seja só como uma figura folclórica’. Setenta e quatro por cento dos rubro-negros ouvidos por Placar não admitem que Fio deixe a Gávea. Mesmo os que admitem que Fio é um ídolo da torcida.

Fio é boicotado no Flamengo? A maioria — 76% — respondeu que sim. Alguns afirmaram que Zagalo não gosta dele; outros disseram que Fio nunca teve uma chance no Flamengo de Paulo César e Doval.

Jorge Ben Jor, criador do apelido “Maravilha”, falou à revista sobre a canção e rasgou elogios ao seu “chapa”. Fio chegou a mover uma ação por direitos autorais contra o cantor em 1973, o que levou Jorge Ben a alterar a letra para “Filho Maravilha” por anos. Em 2007, as partes se conciliaram e a música voltou a ser cantada em sua versão original.

Quando compus a música, tinha certeza absoluta do seu sucesso. Eu queria apenas conferir o prestígio do meu chapa, e me dei bem.

Jorge Ben, rubro-negro declarado, autor de Fio Maravilha, menciona que a reação do público provou uma coisa muito importante: Fio é mesmo um ídolo, e como tal deve ser encarado pelo Flamengo.

— O Flamengo tem nas mãos uma fonte inesgotável de promoção e de união da torcida, mas parece que não sabe como usá-la.

As mágoas e o processo contra Jorge Ben

Em 1974, a edição nº 201, publicou uma longa entrevista com o atacante, que já havia deixado o Flamengo, defendido o Paysando e vivia uma fase de mágoas.

O mundo está girando a mil por hora, muito mais rápido do que o bicho-da-seda do parque de diversões da Lagoa, no Rio — pelo menos na cabeça desse crioulo cheio de problemas, frustrações, ambições e verdades que nem ele mesmo ousa botar para fora. Ele prefere rir muito com seus dentes tortos, brincar, gargalhar, se for preciso — e assim esconder a grande mágoa que existe em seu coração.

“Fio Maravilha, nós gostamos de você…” As pessoas se divertem no parque, e não é domingo. Andam de roda gigante, trem fantasma, montanha russa, tentam ganhar prêmios no tiro ao alvo, e reconhecem o Fio. Vez por outra um grupinho se aproxima e não consegue resistir: “Fio Maravilha, nós gostamos de você…”

O atacante também falou sobre o processo contra Jorge Ben, seu antigo amigo, pelo uso de seu nome na canção “Fio Maravilha”.

E, finalmente, Fio resolveu processar o músico Jorge Ben, autor de Fio Maravilha, para ver se conseguia receber parte dos direitos autorais pelo fato de o compositor ter usado seu nome. Para muita gente, sua atitude foi antipática, afinal a música é sucesso até na França. Perdeu, mas não desistiu — já apelou para a instância superior.

— Olha, amigo, com toda sinceridade, não acho nada antipático, não. Afinal, todo mundo está ganhando com a música, Jorge Ben, Maria Alcina; todo mundo, menos eu. Acho que quem não gostava de mim, continua não gostando; quem gostava, continua gostando. Tentei manter um entendimento com o Jorge Ben, cheguei a mandar uma carta, mas ele nunca apareceu. Nem mesmo um long-play mandou para mim, eu que comprei um. Não sei se estão entendendo. Antes do Fio Maravilha houve o Crioulo Doido, muita gente se aproveitou do meu, entende? Agora chegou a minha vez de deixar de ser bobo.

Solta uma gargalhada. No íntimo, ele gostaria que não fosse assim, mas parece ter se revoltado contra o mundo. Afirma que não é isso, mas está tirando sua forra sobre o mundo.