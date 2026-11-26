A comemoração do título do Flamengo no Campeonato Brasileiro Série A rendeu festa nos gramados e uma nova versão musical puxada pelos próprios atletas. No vestiário, o meia Lucas Paquetá entoou uma paródia da canção “Fio Maravilha”, composta por Jorge Ben Jor em 1972, direcionando a homenagem ao atacante Samuel Lino.

Em registro divulgado nas redes sociais, o camisa 11 apareceu cantando a adaptação do refrão: “Lino Maravilha, nós gostamos de você; Lino Maravilha, faz mais um pra gente ver”. A composição histórica de Jorge Ben Jor celebrava originalmente João Batista de Sales, o Fio Maravilha, centroavante que marcou época no clube durante a década de 1970 após jogadas decisivas no Maracanã.

Torcidas organizadas do Flamengo utilizaram a paródia feita por Paquetá e criaram uma nova música em homenagem a Samuel Lino, um dos destaques do clube carioca no Brasileirão. A letra da canção remete ao gol do título Rubro-Negro, citando a troca de passes de Arrascaeta e Bruno Henrique no Nubank Parque, contra o Palmeiras.

Letra de “Lino Maravilha”

Quando Bruno Henrique tabelou com o Arrasca

E o chiqueiro pra Nação virou Maraca! (2x)

Lino Maravilha, nós gostamos de você!

(dá-lhe dá-lhe Flamengo! melodia da música)

Lino Maravilha, faz mais um pra gente ver! (dá-lhe dá-lhe Flamengo!)