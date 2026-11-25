O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, revelou nesta quarta-feira, 25, que o clube adotará medidas de contenção de despesas no departamento de futebol e em outras áreas, nos próximos 60 dias. Apesar do título brasileiro recém-conquistado, o clube foi, assim como todos os outros concorrentes, afetado pela proibição das casas de apostas no país.

“Com o fim das bets, a gente perde R$ 403 milhões em relação ao que faturou no ano de 2026. Desse número, a gente consegue repor talvez R$ 140 milhões. É o que colocamos no orçamento. Dos outros R$ 260 milhões, haverá cortes e ajustes. Não será 100% no futebol, mas também haverá ajustes. Vamos gastar menos, tão simples quanto isso. Você só faz regime se admitir que está gordo”, discursou Bap, em um painel na CBF Summit Academy, em São Paulo, noticiado pelo Ge.

“O clube começa com decisões importantes, que nós tomamos e que serão implementadas no curso dos próximos 60 dias. Haverá ajustes. O Flamengo foi campeão brasileiro, mas é impossível que não haja ajustes”, prosseguiu o presidente rubro-negro.

No documento, ainda segundo o Ge, o Flamengo projetou uma receita total de R$ 1,535 bilhão em 2027, valor 16,6% inferior ao previsto no orçamento de 2026. A previsão de Bap é de que o Flamengo encerre 2027 com um resultado contábil negativo de R$ 90 milhões.

“Queria reforçar que não controlamos o que os outros vão fazer. Não controlamos o que Corinthians, Santos ou outros clubes fazem. Não estou citando nenhum exemplo específico, falo de maneira genérica. Não controlamos o que os outros fazem, mas podemos controlar o que fazemos. Em alguns casos, haverá uma freada de arrumação no Flamengo. No nosso caso, porém, será mais do que isso. Vamos ajustar nossa realidade à receita para garantir a sustentabilidade do clube daqui para a frente”, complementou Bap, que se comprometeu a manter o objetivo de sempre: “Ganhar tudo.”

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A Betano, antiga patrocinadora máster do clube, suspendeu o contrato de patrocínio até 31 de março de 2027, mas irá retornar caso a MP que proíbe as bets seja revogada, suspensa ou extinta.

Ainda de acordo com o ge, o Flamengo leva em consideração o impacto imediato de uma possível perda de R$ 350 milhões em receitas, além dos compromissos financeiros assumidos em anos anteriores e do aumento das amortizações e depreciações decorrentes dos investimentos n na contratação de atletas.