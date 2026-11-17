A diretoria do Flamengo encaminhou ao Conselho de Administração a proposta orçamentária oficial para o exercício de 2027. O documento detalha um cenário de readequação financeira decorrente de mudanças regulatórias e restrições operacionais para a próxima temporada.

A mudança no planejamento se dá, principalmente, pelo impacto negativo da suspensão do contrato do Flamengo com a casa de aposta Betano. Asu duas partes já estavam en negociação para definir o futuro do acordo por conta da extensão da MP das bets por mais 60 dias, que ainda não foi votada pelo Congresso Nacional.

Receitas estimadas e resultado contábil

De acordo com os dados apresentados pela diretoria, o clube projeta uma receita total de R$ 1,535 bilhão em 2027. O montante representa um crescimento de 14,9% em relação ao valor registrado em 2024, mas fica 16,6% abaixo da estimativa estabelecida no orçamento de 2026.

Apesar da projeção de expansão das receitas operacionais frente a 2024, a diretoria prevê um déficit contábil de R$ 90 milhões para o período.

Impacto da suspensão de patrocínio máster

A peça orçamentária desconsidera repasses do mercado de apostas esportivas. O clube confirmou o recebimento de notificação da Betano suspendendo o contrato de patrocínio máster até 31 de março de 2027, ou até eventual revogação da Medida Provisória que restringe o setor no país.

Segundo o Flamengo, o acordo previa mais de R$ 600 milhões em receitas contratuais entre 2027 e 2028. Em nota oficial, a Betano afirmou que está “adequando sua operação à nova realidade imposta ao mercado legal e regulamentado” e disse ter respeito pelo clube, profissionais e torcedores.

Investimentos no Estádio do Gasômetro

No setor de infraestrutura, o relatório orçamentário indica que o projeto de construção do novo estádio no terreno do Gasômetro não terá injeções financeiras expressivas no curto prazo. O plano prevê contenção geral de gastos em departamentos como futebol profissional e esportes olímpicos.

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Veja nota oficial da Betano sobre suspensão de contrato

“A Betano anuncia a suspensão de seu patrocínio ao Flamengo diante da continuidade das incertezas sobre o setor de apostas de quota fixa e da ausência de uma definição sobre a Medida Provisória 1.394/2026.

Desde a publicação da medida, no dia 25 de setembro, a empresa vem adequando sua operação à nova realidade imposta ao mercado legal e regulamentado, com foco na preservação dos empregos e na manutenção de seus compromissos com projetos sociais e com o Clube.

Mesmo impossibilitada de exibir sua marca nos uniformes e de utilizar comercialmente os ativos previstos no acordo, a Betano buscou preservar o patrocínio pelo maior tempo possível, reconhecendo a importância desse investimento para o futebol, para os esportes olímpicos e para os profissionais envolvidos nessas atividades.

O prolongamento desse cenário, entretanto, levou a empresa à decisão de suspender o patrocínio até que haja uma definição sobre as condições de funcionamento do setor.

A Betano reafirma seu respeito pelo Flamengo, seus atletas, profissionais e torcedores, e segue comprometida com o Brasil e com a construção de um mercado responsável, regulado e seguro.”