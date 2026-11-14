A diretoria do Flamengo vai repetir a decisão do início de 2026 de não enviar equipe para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, entre os dias 2 e 25 de janeiro, segundo informação divulgada pelo jornalista Venê Casagrande.

A ideia do Rubro-Negro é utilizar os jovens do sub-20 nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, enquanto o elenco principal estará em pré-temporada. O estadual tem início no dia 10 de janeiro.

Segundo o ge, o Flamengo acredita que essa é a melhor estratégia para reetruturar as categorias de base do clube, tetracampeão da Copinha (1990, 2011, 2016, e 2018).

Na última participação, em 2025, as crias do Ninho do Urubu foram desclassicadas pelo RB Bragantino, na segunda fase da competição. Naquela oportunidade o time estava desfalcado dos principais jogadores.

Disputada desde 1969, a Copa São Paulo é uma das principais competições de base do futebol brasileiro. Atualmente, reúne 128 equipes de todos os estados (e eventuais convidados), divididas em grupos espalhados por várias cidades-sede paulistas.