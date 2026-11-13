O Flamengo e a casa de apostas Betano iniciaram tratativas formais para definir a suspensão temporária do contrato de patrocínio máster. A paralisação do acordo ocorre em razão da prorrogação da Medida Provisória (MP) que impõe restrições ao mercado de apostas esportivas no país e foi assinada pelo presidente Lula (PT).

Na última quarta-feira, 11, o Congresso Nacional aprovou por mais 60 dias a vigência da MP da bets, o que está dentro dos parâmetros de análise da medida pelos deputados e senadores.

Quais são os termos debatidos entre as partes?

Ambas as partes consideram certa a interrupção momentânea do vínculo, mas descartam a rescisão definitiva no momento. O contrato atual, que possui validade até 2028, prevê a possibilidade de retomada caso ocorram mudanças regulatórias favoráveis ao setor no cenário nacional. As informações foram divulgadas inicialmente pelo portal Uol.

A diretoria rubro-negra e os representantes da empresa debatem as diretrizes financeiras do encerramento temporário. A pauta inclui a fixação do marco temporal para a interrupção das ações publicitárias e a eventual devolução proporcional de valores já repassados ao clube relativos ao período final de 2026.

Qual o impacto comercial para a sequência do clube?

Ao longo da temporada, o clube recebeu R$ 268,5 milhões da parceira, mantendo a marca exibida no espaço principal do uniforme até o início dos efeitos das determinações legais.

Com a suspensão encaminhada, o setor comercial avalia alternativas no mercado esportivo para recompor o fluxo financeiro visando ao próximo ano.

Até a última partida antes da pausa na Data Fifa, o Flamengo utilizou no lugar da marca da casa de aposta uma mensagem em protesto a MP das bets. O clube estampou “proibir não é proteger” no espaço mais nobre do uniforme do clube. Não há informações se a equipe continuará com a campanha após a rescisão com a marca.