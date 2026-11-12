O lateral-esquerdo Douglas Santos comentou as conversas e o interesse do Flamengo em contar com o seu futebol. Em entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira, 12, o defensor do Zenit abordou a procura da equipe carioca e a repercussão com seus parentes.

O lateral tem contrato com o Zenit até 2027 e agora já pode assinar um pré-contrato com uma nova equipe. Por conta das metas estabelecidas no contrato de Douglas Santos, a equipe russa tem a prioridade de renovar automaticamente o vínculo.

Conversas com o clube e influência da família

“O Flamengo sempre vinha conversando, vinha tendo conversas com o empresário, perguntando e tals. Minha família, parentes, são flamenguistas. Sempre quando tem um burburinho, eles perguntam: “E ai? Vai voltar agora mesmo!?” Eu falo, cara, eu deixo com o Senhor. Se ele abrir as portas, vai ser o caminho. Eu procuro estar sempre em oração para que eu possa entender o momento certo e entender o momento de voltar”, afirmou Douglas Santos em entrevista ao ge.

Situação contratual e força do elenco rubro-negro

Aos 32 anos, o atleta possui contrato vigente com a equipe russa até o meio de 2027 e estará apto a assinar um pré-contrato a partir de janeiro, embora o vínculo preveja cláusula de renovação automática vinculada a metas esportivas.

O lateral destacou o protagonismo da equipe carioca nas competições recentes, mas também lembrou da sua ótima relação com o Náutico, clube que o revelou, e o Atlético Mineiro, onde ganhou mais projeção antes de sair do Brasil.

“Mas o Flamengo é hoje um dos times que está brigando por todos os títulos. Então, a gente sabe que é uma potência ali no Brasil. Eu fico feliz de ter esses boatos, porque isso energiza e nos dá motivação para cada vez mais trabalhar forte. Se surgir a oportunidade, posso estar preparado para agarrar elas”, completou o lateral-esquerdo.

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Douglas também destacou que a própria família já sinalizou a vontade de voltar para o Brasil e que ele constantemente conversa com outros atletas que jogaram na Europa e retornaram para o futebol nacional.

“Faz 10 anos agora que faz que eu estou na Europa. Eu já conversei com outros jogadores que estão 10, 11, 12 anos, que já voltaram e falam que bate essa sensação de querer voltar, sabe? E como eu sempre falo, eu entrego minha vida a Deus e deixo ele me levar em seus braços. Minhas filhas sempre falam que querem voltar ao Brasil, minha filha mais velha de 7 anos, mas o tempo é o Deus”, afirmou.