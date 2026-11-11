O atacante Raphinha foi confirmado como capitão da seleção brasileira para o confronto diante da seleção japonesa, marcado para este sábado, 14, em Singapura. A definição do técnico Carlo Ancelotti busca preservar a hierarquia de liderança estabelecida no elenco nacional.

Motivo da escolha e linha sucessória

A braçadeira pertence habitualmente a Marquinhos, mas o defensor ficou fora da convocação devido a uma lesão muscular sofrida em partida por seu clube. A comissão técnica avaliou nomes como Vini Jr. e Gabriel Magalhães, mas decidiu manter o camisa 11 do Barcelona na função principal.

Caso o jogador seja substituído durante o amistoso, o meio-campista Bruno Guimarães assume o posto como segundo elemento da hierarquia interna.

No Barcelona, Raphinha já assume a função de capitão da equipe. No time esoanhol, a escolha do dono da braçadeira é feita por votação interna dos jogadores, que escolhem qual o melhor nome para representá-los em campo e na relação com torcida e imprensa.

Elogios de Gabriel Magalhães

O zagueiro Gabriel Magalhães, um dos líderes da equipe ao lado de Raphinha, saiu em defesa do companheiro em entrevista pela Seleção Brasileira e afirmou que o atacante é um exemplo para o elenco da equipe.

“A gente sabe o quanto ele se doa pela Seleção, o quanto ele [Raphinha] quer estar bem para a Seleção. E é um menino que é exemplar para nós, o quanto ele trabalha e quer estar sempre dentro de campo e vencendo”, disse Gabriel Magalhães.