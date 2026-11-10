O atacante Matheos Ferreira, de 18 anos, surge como uma das principais novidades na lista de convocados do técnico Paulo Victor para os amistosos da seleção brasileira sub-20 em Belém, contra o Peru, nos dias 13 e 16 de novembro de 2026. Nascido na Inglaterra e filho de pais brasileiros, o jovem passou a integrar a rotina da equipe nesta etapa de preparação para os próximos desafios da categoria.

Antes de receber a chamada para defender o Brasil, Matheos chegou a atuar pela seleção sub-15 da Inglaterra. Contudo, ao ser chamado para representar o país de sua família, o atleta optou por aceitar o convite para vestir a camisa verde e amarela. “Muito feliz por jogar pelo Brasil, por estar convocado”, afirmou Matheos Ferreira, atacante da seleção brasileira sub-20 e do Newcastle, em entrevista publicada pela CBF.

Com toda a vida construída na Inglaterra, o ponta-esquerda ainda busca fluência total no idioma português. Aproveitando a transição entre o clima britânico e o calor de Belém, o jogador destacou o empenho em se comunicar na língua materna durante o período de treinos com a equipe nacional.

“Foi muito cansativo, mas estou feliz de chegar aqui. Estava ansioso para estar aqui e para praticar o português. Estou me esforçando”, declarou.