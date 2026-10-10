Em tarde inspirada no Beira-Rio, em Porto Alegre — palco confirmado como uma das oito sedes da Copa do Mundo de 2027 —, a Seleção Brasileira venceu a Argentina por 3 a 1 neste sábado, 10, em amistoso preparatório internacional. Com um repertório de belos lances ofensivos, a equipe comandada por Rodrigo Iglesias superou a instabilidade inicial e construiu a vantagem logo no primeiro tempo. Apesar de manter bons momentos de pressão no ataque, o Brasil viu seu sistema defensivo oscilar bastante na segunda etapa, cedendo espaços antes de assegurar o triunfo diante da torcida gaúcha.

Eficiência e pinturas na etapa inicial

O clássico começou tenso, com o Brasil errando passes e cedendo contra-ataques a Holzheier, freados pela segurança de Lorena. O alívio veio aos 27 minutos, quando Angelina tocou e Luany acertou uma bomba cruzada. Aos 39, Isa Haas levantou na área e Geyse marcou uma pintura de bicicleta. Já nos acréscimos, Angelina bateu de raspão quase sem ângulo para fechar o 3 a 0, convertendo três dos quatro chutes certos da equipe.

Susto defensivo, lesão e clima quente

A volta do intervalo trouxe instabilidade. Logo aos 6 minutos, Marcela Pereyra, do São Paulo, descontou para as visitantes e expôs as dificuldades da zaga em conter os avanços rivais. O momento de maior apreensão veio aos 23, quando Bruninha se machucou sozinha ao tentar cortar uma bola. A lateral do Gotham sentiu o joelho direito e precisou deixar o gramado de maca, dando lugar a Tamara Bolt. O duelo seguiu truncado, com a Argentina abusando das faltas duras.

Rodagem do elenco e reta final

Para frear o ímpeto argentino, Iglesias aproveitou o teste para girar quase todas as jogadoras, trocando inclusive Lorena por Carlinha na meta. A entrada da jovem Kaylane aos 26 minutos deu fôlego e força física ao ataque para neutralizar a pressão. A volante ainda teve duas chances de ampliar o placar, mas acabou mandando pra fora ou parando nas luvas de Esponda. Nos acréscimos, sobrou até um cartão vermelho para a meio-campista Agustina Vargas, que acabou expulsa por atingir o rosto de Clarinha com o pé alto. Com a posse sob controle, o Brasil abafou as tentativas adversárias e sacramentou a vitória em Porto Alegre.

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Próximos compromissos

A Seleção volta a campo na próxima terça-feira, 13, para disputar o segundo amistoso contra a Argentina, desta vez na Arena Pernambuco. Na sequência do calendário preparatório, a delegação brasileira viaja para a Ásia para disputar dois amistosos diante da seleção do Japão.