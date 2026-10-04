A Argentina aplicou uma goleada de 7 a 0 sobre Burkina Faso na noite deste sábado, 3, no Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires. Em partida válida pelos Amistosos de Seleções 2026, os donos da casa dominaram as ações desde o apito inicial, construindo a maior parte do placar ainda na primeira etapa e controlando o jogo com ampla vantagem nas estatísticas.

Início avassalador e goleada rápida

Atuando no esquema 4-4-2, a equipe argentina precisou de poucos minutos para abrir o marcador. Aos 4 minutos do primeiro tempo, L. Martinez desperdiçou um pênalti, mas marcou o primeiro gol do jogo no mesmo minuto.

A situação dos visitantes, que tiveram M. Diallo punido com cartão amarelo aos 3 minutos, piorou aos 8, quando o próprio defensor marcou um gol contra. A Argentina ampliou aos 12 minutos com G. Prestianni, aproveitando assistência de L. Martinez. Na reta final da primeira etapa, N. Paz marcou aos 35, e J. Alvarez, com passe de Prestianni, fez o quinto aos 36 minutos.

Controle absoluto e números expressivos

O cenário da partida foi refletido nos números. A Argentina terminou o jogo com 77% de posse de bola, trocou 832 passes contra apenas 246 do adversário e finalizou 25 vezes, sendo 14 no alvo. Burquina Faso, postada em um 4-1-4-1, conseguiu apenas três arremates durante todo o confronto.

Na volta do intervalo, com uma série de substituições para ambos os lados, os mandantes seguiram efetivos. Aos 57 minutos, F. Mastantuono, que havia entrado no lugar de J. Alvarez, marcou o sexto gol após nova assistência de L. Martinez.

Fechamento do placar e próximos compromissos

Já nos acréscimos, aos 93 minutos, G. Simeone deu números finais ao confronto ao marcar o sétimo gol argentino, contando com passe de V. Barco, outro jogador que saiu do banco de reservas.

A Argentina volta a campo na próxima terça-feira, 6, quando enfrentará o Benin, em mais um compromisso válido pelos Amistosos de Seleções 2026.