A despedida oficial de Lionel Messi da seleção argentina, disputada em amistoso contra o Benim no Estádio Monumental de Núñez, não contou com todos os integrantes do elenco tricampeão do mundo em 2022. A festa em Buenos Aires teve ausências confirmadas devido a vetos de clubes europeus, compromissos pessoais e opções técnicas.

Por que a Roma vetou Dybala e Molina?

Entre as principais baixas da celebração estiveram o meia Paulo Dybala e o lateral Nahuel Molina. A Roma vetou a liberação de ambos os atletas para a viagem à Argentina. A diretoria do clube italiano justificou o veto com base no desgaste físico de uma viagem intercontinental em meio ao calendário oficial de competições na Europa.

Situações de Papu Gómez e Montiel

Outros nomes marcantes da campanha de 2022 também não entraram em campo no Monumental:

Alejandro ‘Papu’ Gómez: recusou o convite formal devido a compromissos profissionais nos Emirados Árabes Unidos, acompanhando a partida como comentarista convidado de uma emissora de TV do Kuwait.

Gonzalo Montiel: autor da cobrança de pênalti que garantiu o título mundial diante da França, o lateral ficou fora da lista montada pelo técnico Lionel Scaloni por opção técnica.

O encerramento do ciclo de Messi

Mesmo com as ausências pontuais de alguns campeões de 2022, o adeus festivo encerrou uma trajetória de 21 anos de Messi com a camisa albiceleste. A cerimônia no Monumental reuniu boa parte da base campeã recente e dirigentes para prestar homenagem ao atacante diante de mais de 85 mil pessoas.

Em campo, Messi marcou o terceiro e último gol na vitória por 3 a 0 e deu dois passes para Otamendi e Nico Paz balançarem as redes. O argentino encerrou sua passagem pela seleção com 208 jogos, 126 gols e 70 assistências. Além do título do Mundial de 2022, o camisa 10 foi o rosto das conquistas das Copas América de 2021 e 2024, além do vice-campeonato na Copa de 2026.

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