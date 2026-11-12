A Associação do Futebol Argentino (AFA) confirmou a permanência de Lionel Scaloni no comando da seleção argentina até 2030. O anúncio oficial foi feito pelo presidente da entidade, Claudio Tapia, nesta quinta-feira, 12, estendendo o vínculo do treinador por mais quatro anos.

A confirmação do acordo ocorreu durante entrevista coletiva no centro de treinamentos de Ezeiza, momentos antes da coletiva do treinador às vésperas do confronto diante da seleção uruguaia, que acontece nesta sexta-feira, 13, na Bombonera. Em pronunciamento, o dirigente destacou a relevância institucional da continuidade.

“É um dia muito especial para toda a família do futebol argentino, vamos anunciar a continuidade de Lionel Scaloni à frente do corpo técnico da seleção argentina”, afirmou Tapia em entrevista coletiva.

Após o anúncio, Lionel Scaloni, emocionado, agradeceu pela renovação e prometeu seguir comandando a seleção argentina com a paixão de sempre.

“Obrigado pelo esforço para que isso acontecesse. Estou feliz. Embora não seja dos meus melhores momentos familiares (perdeu a mãe no último dia 27 de outubro), isso me enche de alegria. É o que todos nós queríamos. Tenho o mesmo entusiasmo e vontade de sempre. Caso contrário, seria impossível estar aqui”, iniciou Scaloni.

“Esta posição exige que eu esteja totalmente comprometido. Após cuidadosa reflexão e discussões com a minha equipe, decidimos que o melhor caminho seria continuar. Tenho o mesmo entusiasmo do primeiro dia e estou feliz por continuar”, completou.

Retrospecto de Scaloni

No cargo desde 2018, Scaloni soma 105 partidas, com 81 vitórias, 14 empates e dez derrotas. Sob seu comando, o país conquistou a Copa América em 2021 e 2024, a Finalíssima de 2022 e a Copa do Mundo no Catar em 2022. O novo vínculo projeta a condução do elenco durante a reformulação após a despedida de Lionel Messi e mira a Copa do Mundo de 2030.