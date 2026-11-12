Em preparação com a seleção uruguaia para os compromissos da Data Fifa, o meia Arrascaeta comentou o início da trajetória sob comando de Diego Forlán e detalhou a expectativa para enfrentar a seleção argentina. O clássico sul-americano acontece nesta sexta-feira, 13, no Estádio La Bombonera.

Durante entrevista coletiva, o meia destacou a magnitude histórica do confronto. O atleta ponderou que, embora a atmosfera local possa assumir contornos festivos para os anfitriões, o elenco uruguaio mantém atenção voltada para competir em alto nível fora de casa.

“Pelo momento em que a Argentina vive e pelo momento do grupo, acredito que eles devem entrar em campo com um clima mais festivo, apesar de, claro, ser um clássico. Talvez seja uma partida para eles aproveitarem mais. Nós temos que pensar que é o início de um novo trabalho. Precisamos ter isso em mente e seguir crescendo”, afirmou.

Primeiros passos sob a liderança de Diego Forlán

O jogador do Flamengo também avaliou a chegada de Forlán ao comando técnico da equipe nacional. Segundo o atleta, a presença do ex-atacante estabelece um ambiente de união e renovação, com diálogo constante e proximidade nas orientações repassadas ao grupo durante as atividades diárias.

“É um momento especial por tudo o que Diego [Forlán] representa para o Uruguai, pelo respeito que os jogadores e torcedores têm por ele. É uma aproximação muito bonita, com uma energia muito boa. Voltar ao Uruguai depois de tudo o que passou é um bom momento para recomeçar, tanto para os treinadores quanto para os jogadores. É um grupo muito unido e forte”, iniciou Arrascaeta.

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“Quando não há resultados, tudo começa a ser questionado. É importante que o grupo esteja unido com o treinador para termos uma grande esperança. Creio que a confiança que Diego tem nos dado desde que chegou faz a diferença. É um treinador muito próximo dos jogadores, sempre dando opções e orientações sobre movimentações. Para nós, ele é um exemplo de camisa 10, que finalizava e fazia muitos gols”, finalizou.