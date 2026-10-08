Campeão mundial com a seleção argentina no Catar, o lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico fez críticas duras aos rumos das competições nacionais de seu país natal. Atualmente no Lyon, da França, o jogador apontou problemas estruturais e na organização dos campeonatos locais.
Em entrevista ao canal Clank!, o defensor relatou como a distância geográfica e as mudanças nas fórmulas de disputa afetaram seu vínculo com a liga nacional.
“Vejo muito pouco futebol argentino. Primeiro, pelos horários, da Europa é muito difícil. Mas comecei a perder um pouco esse amor pelo futebol argentino. Não sei se é porque sinto que começou a cair um pouco mais a qualidade, ou se é porque cresci com o Apertura e Clausura com 20 equipes. Hoje você não vai se dando conta”, afirmou Tagliafico.
O jogador também aprofundou as críticas sobre a divisão em chaves e os cruzamentos frequentes no calendário nacional, que diferem do modelo tradicional de pontos corridos.
“Não sei se é porque sinto que começou a cair um pouco mais a qualidade, ou se é porque cresci com o Apertura e Clausura com 20 equipes. Hoje você não vai se dando conta, há dois grupos, como se conectam, você começa a perder um pouco desse amor”, completou o lateral.
Tagliafico volta ao futebol argentino?
Revelado nas categorias de base do Banfield e com passagem pelo Independiente antes de atuar na Europa, Tagliafico possui vínculo com o Lyon até junho de 2027. Questionado sobre um retorno no longo prazo, o defensor evitou fechar portas, mas ressaltou que decisões futuras dependem de estabilidade esportiva e de projetos consistentes no país.