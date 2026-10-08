O treinador da seleção de Benim, Gernot Rohr, criticou o tratamento recebido por seus jogadores após a partida de despedida de Lionel Messi da seleção argentina. Em entrevista à emissora francesa RMC Sport, o técnico lamentou as barreiras de segurança que impediram o contato com o craque.

“O único ponto negativo é que os argentinos não nos deram nada. Nem uma foto com o Messi, nem uma camisa. Nem sequer nos deixaram entrar no túnel; a segurança estava barrando todo mundo”, reclamou Rohr.

O treinador revelou, também, que precisou esperar mais de 30 minutos no vestiário para conseguir um autógrafo de Lionel Scaloni em uma camisa antiga de Messi, que ele mesmo havia levado à partida. Apesar da frustração com o bloqueio de acessos ao camisa 10, Rohr destacou que os jogadores viveram uma “experiência extraordinária” para a equipe africana.

Derrota em campo

Carregando imagem 6 fotos 01 / 06 Lionel Messi em sua despedida pela seleção argentina, diante de Benin, no Monumental de Núñez (Argentina/X)

Em campo, Lionel Messi foi o dono do jogo, participando de três gols. O craque se despediu da seleção de forma solidária, dando assistências para Nicolás Otamendi e Nico Paz, e marcando de pênalti, aos 24 minutos.