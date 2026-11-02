O Inter Miami venceu o New England Revolution por 2 a 1 neste domingo, 1º, no Gillette Stadium, em Foxborough, pela Major League Soccer (MLS). Diante de 54.112 torcedores, Lionel Messi foi decisivo ao iniciar a jogada do empate e anotar o gol da virada. O resultado assegurou a classificação do clube para a Concacaf Champions Cup de 2027 e levou a equipe à vice-liderança da Conferência Leste.

Como foi o confronto no Gillette Stadium

A partida permaneceu equilibrada até o início do segundo tempo, quando o New England Revolution abriu o placar aos 53 minutos com gol de Daniel Gazdag. A desvantagem exigiu postura ofensiva imediata do time visitante para seguir na disputa.

A reação da equipe da Flórida ocorreu aos 69 minutos. Em jogada articulada com participação de Messi, Germán Berterame finalizou com precisão para marcar o gol de empate e reabrir o confronto.

A virada do Inter Miami foi consolidada aos 83 minutos. Telasco Segovia encontrou Messi livre na entrada da área, o camisa 10 superou a marcação adversária e balançou as redes para decretar a vitória por 2 a 1.