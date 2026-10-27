O jornalista australiano Daniel Garb, votante representante de seu país na premiação da Bola de Ouro, explicou os motivos que o fizeram colocar Lionel Messi à frente de Lamine Yamal. Na lista enviada pelo profissional australiano, Messi figurou na terceira colocação geral, enquanto Yamal ficou na sexta colocação.

A justificativa considerou o rendimento do camisa dez tanto no Inter Miami quanto a serviço da seleção argentina em torneios internacionais de peso. O jornalista enfatizou o protagonismo do astro em grandes palcos, apontando que o rendimento em torneios entre seleções e a eficiência decisiva no ataque mantiveram o veterano entre os principais nomes do futebol internacional no período de avaliação.

“A Copa do Mundo dele foi excepcional novamente. Ele terminou em segundo lugar na disputa pela Chuteira de Ouro com oito gols e em segundo lugar no prêmio de melhor jogador do torneio, atrás de Rodri, levando a Argentina a uma final que perderam por 1 a 0 para a Espanha na prorrogação. E sim, é a MLS, mas ele ainda fez bonito no cenário nacional”, afirmou o jornalista australiano ao Football360.

Daniel Garb ponderou que Yamal teve papel relevante nas conquistas pelo Barcelona e com a seleção espanhola, mas sustentou que os jogadores colocados acima apresentaram impacto mais determinante no cenário global.

“Lamine Yamal terminou em terceiro no geral e fez história com seu terceiro Troféu Kopa consecutivo, mas eu o coloquei em sexto. Yamal não fez nada de errado. Simplesmente senti que os jogadores acima dele tiveram um desempenho melhor ou uma Copa do Mundo mais importante. Por mais brilhante que Yamal seja, esses fatores colocaram os outros à frente”, completou.

Além de Messi em terceiro lugar, as duas primeiras colocações da votação enviada por Garb foram preenchidas por Harry Kane, em primeiro, e Kylian Mbappé, em segundo lugar.