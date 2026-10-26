Horas antes da cerimônia oficial da Bola de Ouro de 2026, realizada no London Palladium, em Londres, o site oficial da premiação apresentou uma falha técnica que gerou repercussão imediata. Páginas que apontavam vencedores distintos foram ao ar simultaneamente na plataforma digital do evento.

Segundo informações publicadas pela BBC, o portal exibiu artigos preparados previamente indicando o atacante inglês Harry Kane, o francês Kylian Mbappé e o espanhol Lamine Yamal como ganhadores do troféu de melhor jogador do mundo. Os textos detalhavam números, feitos e marcos esportivos da temporada de cada atleta.

A publicação simultânea dos conteúdos foi identificada por torcedores e repercutiu rapidamente nas redes sociais. Pouco tempo depois da veiculação acidental, os organizadores retiraram os links do ar para corrigir o problema antes do anúncio oficial.