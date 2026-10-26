A 70ª edição da Bola de Ouro reúne a elite do futebol internacional na noite desta segunda-feira, 26, no histórico London Palladium, na capital britânica. Para conduzir a entrega dos principais troféus individuais do esporte, a organização escalou uma dupla de peso e já entrosada da televisão mundial: a jornalista britânica Kate Scott e o ex-atacante francês Thierry Henry.

Nascida em Manchester, a comunicadora de 45 anos construiu uma trajetória nos meios esportivos globais. Poliglota com formação em línguas europeias, Kate fala fluentemente inglês, francês, espanhol e alemão, habilidade que abriu portas em coberturas internacionais em países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos e Reino Unido.

Sua liderança à frente da bancada da CBS Sports na cobertura da Liga dos Campeões da Europa consolidou seu prestígio internacional. Ao lado dos ex-jogadores Jamie Carragher, Micah Richards e o próprio Thierry Henry, Kate Scott tornou-se uma das vozes mais respeitadas do jornalismo esportivo contemporâneo pela postura firme, carisma e precisão analítica.

Experiência de sobra na premiação

Esta não é a primeira aparição de Scott no comando da entrega do cobiçado troféu dourado. A jornalista já havia apresentado as cerimônias do FIFA Ballon d’Or em 2014 e 2015, retornando ao palco em Paris na edição do ano anterior ao lado do holandês Ruud Gullit.

A edição de 2026 carrega um valor simbólico singular ao transferir o evento de Paris para Londres em celebração ao pioneiro Sir Stanley Matthews, lenda inglesa condecorada com a primeira Bola de Ouro em 1956. Para dividir a condução dessa noite especial, Henry — ídolo histórico do Arsenal e duas vezes finalista ao pódio da premiação como atleta — traz a química dos estúdios para celebrar os novos protagonistas do futebol mundial.