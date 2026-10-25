Uma simulação realizada por meio de inteligência artificial projetou os próximos 20 vencedores da Bola de Ouro, cobrindo o período de 2027 a 2046. O levantamento antecipa nomes que devem dominar o cenário internacional nos próximos anos, às vésperas da cerimônia da premiação de 2026, marcada para esta segunda-feira, 26, às 17h (horário de Brasília), em Londres.

Quem vence a disputa nas próximas temporadas?

De acordo com o experimento conduzido com a ferramenta ChatGPT, Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, conquistaria o troféu em 2027. Em seguida, Lamine Yamal, atacante do Barcelona, venceria em 2028, seguido por Erling Haaland em 2029 e Jude Bellingham em 2030. O jovem espanhol Yamal voltaria ao topo em 2031.

Como fica a presença brasileira na projeção?

O futebol brasileiro encerraria o jejum de conquistas sem a honraria desde Kaká em 2007 no ano de 2032, quando Vini Jr venceria a premiação aos 32 anos de idade.

Outros atletas brasileiros também aparecem com destaque no levantamento: Estêvão é apontado como vencedor em 2035 e novamente em 2038, enquanto Endrick levaria o troféu em 2037, ano que antecede a Copa do Mundo.

Quais jovens promessas completam a lista até 2046?

A projeção indica ainda o francês Désiré Doué em 2033, novo triunfo de Bellingham em 2036 e a presença de promessas como Pau Cubarsí, Franco Mastantuono, Lennart Karl e Max Dowman. Em 2045, Cavan Sullivan aparece cotado para ser o primeiro jogador norte-americano a vencer a honraria masculina, fechando o ciclo simulado em 2046.