O atacante brasileiro Neymar avaliou que atingiu o seu mais alto nível de rendimento profissional durante os primeiros anos no futebol francês. Em entrevista concedida ao streamer argentino Davoo Xeneize, o atleta apontou mais uma vez o Paris Saint-Germain como o clube no qual viveu a sua melhor fase física e técnica.

Como Neymar avaliou seu auge em Paris

Contratado em agosto de 2017 por 222 milhões de euros, valor que marcou a transferência mais cara da história da modalidade, o jogador destacou que viveu no clube da capital francesa a sua “melhor versão”. O atacante pontuou que sua maturidade em campo e preparo atlético atingiram a plenitude logo após a mudança para o Parque dos Príncipes.

“Para mim, o meu melhor período como jogador foi no Paris Saint-Germain, quando me juntei ao clube. Eu sei que as pessoas se lembram do meu tempo no Barcelona, quando fui parte do MSN, e tudo o que consegui lá, mas acho que a minha melhor versão foi em Paris”, afirmou o jogador ao canal de Davoo Xeneize, em declaração traduzida pela página Team Neymar.

Com a camisa da equipe parisiense, o camisa 10 somou 118 gols em 173 partidas oficiais ao longo de seis temporadas. Apesar de enfrentar lesões em momentos decisivos do calendário europeu, o brasileiro liderou o time à decisão da Liga dos Campeões da Europa em 2020 e acumulou troféus nacionais de destaque.

A comparação com a passagem pelo Barcelona

Mesmo colocando o ciclo na França como o ponto mais alto de sua performance individual, o jogador reconheceu o peso das conquistas obtidas no futebol espanhol. Pelo Barcelona, clube onde integrou o ataque conhecido como MSN ao lado de Lionel Messi e Luis Suárez, Neymar venceu títulos expressivos antes da transferência para Paris.

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Após o encerramento de sua trajetória europeia em agosto de 2023, quando foi contratado pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, o brasileiro reiterou que o nível atlético e técnico exibido no início de sua trajetória no PSG permanece como o topo de sua carreira esportiva.