O Al-Nassr ampliou sua sequência negativa na temporada ao ser derrotado de virada pelo Al-Hilal por 3 a 1, em clássico válido pelo Campeonato Saudita. O resultado marcou a terceira derrota consecutiva da equipe, aumentou a distância para a liderança para sete pontos e deixou o título cada vez mais distante para Cristiano Ronaldo e seus companheiros.

O Al-Nassr saiu na frente ainda no primeiro tempo, com gol de Cristiano Ronaldo (o 959º da carreira de sua carreira). A vantagem, porém, não resistiu à etapa final. O Al-Hilal reagiu, virou o placar e construiu a vitória em um segundo tempo marcado por decisões polêmicas de arbitragem.

Dois pênaltis assinalados a favor do Al-Hilal e a expulsão do goleiro do Al-Nassr foram essenciais para a mudança do cenário da partida. Ao apito final, Cristiano Ronaldo demonstrou irritação com a arbitragem e fez gestos interpretados como acusação de “roubo”.

Com o triunfo no clássico, o Al-Hilal se isolou ainda mais na liderança do Saudi Pro League, abrindo vantagem sobre o Al-Nassr. Ainda assim, faltam 20 rodadas para cada um dos rivais.