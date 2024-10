Guardiola é o técnico mais bem pago do mundo; veja ranking

No cenário dinâmico do futebol, os salários dos treinadores têm se mostrado cada vez mais surpreendentes, acompanhando o ritmo frenético das mudanças no esporte. Em 2024, uma transformação significativa foi a ascensão de Pep Guardiola, do Manchester City, ao topo da lista como o treinador mais bem pago, após a saída de Roberto Mancini da seleção da Arábia Saudita.

Pep Guardiola é celebrado por sua abordagem tática revolucionária e sua capacidade de levar equipes a conquistas memoráveis. Com isso, ele ganha impressionantes 20 milhões de libras anuais, reforçando sua posição proeminente no futebol mundial.

Criterios que Determinam os Altos Salários dos Treinadores

O salário de um treinador vai além dos resultados em campo e é influenciado por diversos fatores. Dentre eles, a qualificação e experiência, conquistas passadas, expertise em gerenciar estrelas do futebol, bem como a habilidade de motivar equipes de elite se destacam.

Adicionalmente, a capacidade de um treinador de atrair novos talentos, engajar patrocinadores e impulsionar a audiência dos jogos tem um peso significativo. Clubes e seleções buscam investir em profissionais que possam oferecer valor em diversas áreas, não apenas no que toca a técnica e tática.

Top 10 Treinadores Mais Bem Pagos em 2024

Pep Guardiola (Manchester City) – R$ 150 milhões por ano

– R$ 150 milhões por ano Mikel Arteta (Arsenal) – R$ 110 milhões por ano

– R$ 110 milhões por ano Diego Simeone (Atlético de Madrid) – R$ 74 milhões por ano

– R$ 74 milhões por ano Carlo Ancelotti (Real Madrid) – R$ 71 milhões por ano

– R$ 71 milhões por ano José Mourinho (Fenerbahçe) – R$ 65 milhões por ano

– R$ 65 milhões por ano Jorge Jesus (Al-Hilal) – R$ 62 milhões por ano

– R$ 62 milhões por ano Luis Enrique (PSG) – R$ 55 milhões por ano

– R$ 55 milhões por ano Arne Slot (Liverpool) – R$ 50 milhões por ano

– R$ 50 milhões por ano Erik Ten Hag (Manchester United) – R$ 50 milhões por ano

– R$ 50 milhões por ano Vincent Kompany (Bayern) – R$ 49 milhões por ano

Razões para a Saída de Roberto Mancini

Roberto Mancini, ex-técnico da seleção da Arábia Saudita, deixou o cargo após desempenho aquém do esperado, com apenas sete vitórias em 18 partidas. Este fraco rendimento, aliado ao seu salário de 21,5 milhões de libras, culminou em sua demissão pela federação saudita.

O caso Mancini ilustra a intensa pressão sobre treinadores para obter resultados rápidos e criou espaço para que outros ocupassem posições de maior relevância financeira, como Pep Guardiola.

Repercussões dos Salários Milionários no Futebol

A crescente diferença salarial entre treinadores de elite e outros membros de equipes técnicas gera discussões sobre a viabilidade financeira dos clubes, em contexto de inflação e ajustes de mercado. Entretanto, contratar um treinador renomado é visto como uma estratégia de longo prazo para clubes em busca de glórias.

Com salários astronômicos, a expectativa recai sobre a entrega de resultados expressivos, elevando o padrão das competições e a qualidade do futebol globalmente. Os torcedores, por sua vez, desfrutam de jogos mais competitivos graças a esses investimentos significativos.