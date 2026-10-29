Quase um ano após a decisão da Copa Africana de Nações de 2025 entre as seleções de Marrocos e Senegal, o ex-jogador da seleção marroquina Younès Belhanda relembrou a cobrança desperdiçada por Brahim Diaz no confronto decisivo.

O que disse Belhanda sobre a cobrança de pênalti?

Durante participação no podcast Riolo Club, Belhanda analisou a tentativa de cavadinha executada pelo meia-atacante marroquino diante do goleiro adversário. Ao comentar o lance, o atleta sugeriu um suposto diálogo em campo: “Acho que eles se entenderam no pênalti. Acho que Brahim Diaz disse (ao goleiro)”, afirmou o ex-jogador da seleção marroquina.

Logo em seguida, o jogador ressaltou a ausência de elementos comprobatórios para a sua percepção imediata. “Não há provas, é um sentimento”, declarou Belhanda ao comentar o lance na atração esportiva.

Como o ex-jogador avalia o episódio atualmente?

Apesar do impacto inicial da perda do lance na final continental, o meio-campista afirmou ter assimilado o contexto com mais compreensão ao longo dos meses. “No começo, fiquei chateado com ele. Mas no final, você diz a si mesmo: ‘Eu poderia ter estado na situação dele e feito a mesma coisa’”, completou Belhanda em sua análise ao podcast francês.