A Comissão Disciplinar da Conmebol rejeitou a reclamação apresentada pelo Flamengo contra o Estudiantes nesta terça-feira, 28. O clube rubro-negro alegava suposta escalação irregular do zagueiro Marcos Rojo no confronto de volta da semifinal da Copa Libertadores. Com a definição da entidade sul-americana, a equipe argentina está confirmada na grande decisão contra o Palmeiras.

A equipe carioca havia recorrido aos órgãos disciplinares solicitando os pontos do duelo disputado no Maracanã e a concessão de medidas cautelares. O foco da contestação envolvia a situação do defensor argentino, que entrou em campo amparado por uma liminar expedida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS), após a recusa inicial de inscrição emitida pela própria confederação continental.

A diretoria da equipe de La Plata divulgou o parecer oficial da entidade para confirmar a manutenção da vaga esportiva na finalíssima.

“O Club Estudiantes de La Plata informa que a Comissão Disciplinar da CONMEBOL resolveu rejeitar integralmente a reclamação apresentada pelo Flamengo em relação à suposta escalação irregular de Marcos Rojo na semifinal da Copa CONMEBOL Libertadores 2026, assim como seu pedido de medidas cautelares”, informou a diretoria em comunicado oficial.

A final da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes está programada para o dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.