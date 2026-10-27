O Campeonato Brasileiro de 2026 entrou em sua reta decisiva com alterações importantes nas projeções estatísticas. De acordo com os cálculos divulgados pelo Gato Mestre, o Flamengo alcançou 69,6% de probabilidade de conquistar o troféu após o término da 32ª rodada. A equipe uma boa vantagem em cima do Palmeiras.
O alviverde é o segundo colocado com apenas um ponto a menos, mas a probabilidade de título é de 30%. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Como está a disputa pela Libertadores?
A corrida pelo troféu segue concentrada entre os dois primeiros colocados do torneio. Entretanto, as vagas na Libertadores seguem em aberto entre cinco times. Cruzeiro (86,8%), Athletico-PR (86%), Fluminense (49,1%), Atlético-MG (40%) e Bahia (31,5%) são os competidores que olham para a copa continental.
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Cruzeiro – 86,8%
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Athletico-PR – 86%
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Fluminense – 49,1%
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Atlético-MG – 40%
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Bahia – 31,5%
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Santos – 5,5%
Qual é a situação na luta contra o rebaixamento?
Além da disputa na parte superior da tabela, as projeções matemáticas analisaram o cenário dos clubes que lutam contra o descenso. Na briga para evitar a queda, o Internacional está com
38,5%. O Grêmio, que venceu o Coritiba na rodada, marca
61,6% de chances de queda.
O Corinthians perdeu para o Vasco e amplilou suas chances de rebaixamento. Após o fim da rodada, marca
66%. Remo, com 99,58%, e Chapecoense, 99,98%, estão praticamente na Série B
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Botafogo – 2,6%
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Vasco da Gama – 4,1%
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Coritiba – 6,2%
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Vitória – 6,4%
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Mirassol – 14,6%
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Internacional – 38,5%
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Grêmio – 61,6%
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Corinthians – 66%
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Remo – 99,58%
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Chapecoense – 99,98%