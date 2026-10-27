O Campeonato Brasileiro de 2026 entrou em sua reta decisiva com alterações importantes nas projeções estatísticas. De acordo com os cálculos divulgados pelo Gato Mestre, o Flamengo alcançou 69,6% de probabilidade de conquistar o troféu após o término da 32ª rodada. A equipe uma boa vantagem em cima do Palmeiras.

O alviverde é o segundo colocado com apenas um ponto a menos, mas a probabilidade de título é de 30%. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Como está a disputa pela Libertadores?

A corrida pelo troféu segue concentrada entre os dois primeiros colocados do torneio. Entretanto, as vagas na Libertadores seguem em aberto entre cinco times. Cruzeiro (86,8%), Athletico-PR (86%), Fluminense (49,1%), Atlético-MG (40%) e Bahia (31,5%) são os competidores que olham para a copa continental.

Cruzeiro – 86,8%

Athletico-PR – 86%

Fluminense – 49,1%

Atlético-MG – 40%

Bahia – 31,5%

Santos – 5,5%

Qual é a situação na luta contra o rebaixamento?

Além da disputa na parte superior da tabela, as projeções matemáticas analisaram o cenário dos clubes que lutam contra o descenso. Na briga para evitar a queda, o Internacional está com

38,5%. O Grêmio, que venceu o Coritiba na rodada, marca

61,6% de chances de queda.

O Corinthians perdeu para o Vasco e amplilou suas chances de rebaixamento. Após o fim da rodada, marca

66%. Remo, com 99,58%, e Chapecoense, 99,98%, estão praticamente na Série B

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