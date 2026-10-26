O Corinthians enfrenta uma série de cobranças nos tribunais trabalhistas devido ao encerramento de sua antiga equipe de esportes eletrônicos. Segundo registros dos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs), o clube soma 30 processos movidos por ex-jogadores e colaboradores da modalidade.

Qual é o valor cobrado e a situação dos processos?

Os valores totais cobrados nas ações em andamento superam R$ 2,8 milhões. Do montante de 30 processos identificados, 13 já tiveram sentença proferida em instâncias judiciais. As informações foram divulgadas pelo ge com base nas informações do TRTs.

Nas ações analisadas com decisão, o Corinthians foi condenado de forma subsidiária em dez oportunidades, enquanto em outras três ocasiões o clube obteve decisões favoráveis em primeira instância.

Por que o clube foi responsabilizado na Justiça?

A divisão de esportes eletrônicos funcionava por meio de contrato de parceria terceirizada com a empresa CDS. No entanto, o entendimento predominante nas decisões judiciais aponta que as atividades eram executadas utilizando a marca e a estrutura do Corinthians, configurando benefício direto à instituição.

Diante das condenações e do impacto orçamentário decorrente do passivo gerado, a diretoria alvinegra busca respaldo legal e pretende acionar os meios cabíveis para cobrar o ressarcimento dos valores junto à antiga parceira comercial.