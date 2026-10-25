A rodada das quartas de final da Copa Libertadores Feminina disputada neste sábado, 24, definiu caminhos opostos para os clubes brasileiros. Enquanto o Corinthians assegurou sua classificação com uma vitória elástica por 5 a 0 sobre o Independiente del Valle (Dragonas), o Palmeiras empatou por 2 a 2 no tempo normal com o Independiente Santa Fe e foi superado nas cobranças de pênaltis por 3 a 2.
Palmeiras 2 (2) x (3) 2 Independiente Santa Fe
Em confronto disputado, o Palmeiras abriu o placar no início da partida, com gol de Brena aos 9 minutos. Na etapa complementar, Raíssa Bahia ampliou a vantagem alviverde aos 17 minutos (62′).
A reação colombiana começou aos 24 minutos (69′), quando Mariana Zamorano descontou para o Santa Fe. Já aos 45 minutos (90′), Juana Ortegón marcou o gol de empate, levando a decisão diretamente para as penalidades máximas.
Na disputa de pênaltis, o Independiente Santa Fe venceu por 3 a 2:
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Cobranças do Palmeiras: Bia Zaneratto e Diany Santos converteram; Brena, Fe Palermo e Pati Maldaner desperdiçaram suas cobranças.
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Cobranças do Santa Fe: Cristina Motta, Mariana Zamorano e Kelly Ibargüen marcaram; María Camila Reyes Cristancho e Wendy Cabrera erraram.
Corinthians 5 x 0 Independiente del Valle
No outro duelo do dia, o Corinthians dominou o segundo tempo e garantiu a vaga com goleada por 5 a 0 sobre o Independiente del Valle.
Após um primeiro tempo sem gols (0 a 0), a equipe alvinegra construiu o resultado logo nos primeiros minutos da etapa final:
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50′ (2ºT): Duda Sampaio abriu o marcador.
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51′ (2ºT): Victória Albuquerque ampliou um minuto depois.
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62′ (2ºT): Gabi Zanotti marcou o terceiro tento corintiano.
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65′ (2ºT): Victória Albuquerque fez o seu segundo no jogo e o quarto da equipe.
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90’+3 (2ºT): Gabi Zanotti fechou o placar nos acréscimos com assistência de Jaqueline.
Com os resultados, o Corinthians segue na disputa pelo título continental na fase semifinal, enquanto o Palmeiras encerra sua participação no torneio.
Definição dos últimos semifinalistas
A fase de quartas de final será concluída neste domingo, 25, com a definição dos dois últimos semifinalistas do torneio continental.
A rodada dupla conta com os seguintes confrontos:
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17h00: Deportivo Cali x Olimpia
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21h00: Cruzeiro x Libertad/Limpeño