O Manchester City goleou a Inter de Milão por 4 a 1 no final da tarde desta terça-feira, 10 de novembro de 2026, no Felice Chinetti Stadium, pela quarta rodada da fase de liga da Champions League feminina. As italianas saíram na frente com gol de Elisa Bartoli, mas a equipe inglesa respondeu com autoridade e construiu a virada com dois gols da atacante japonesa Aoba Fujino — eleita a craque da partida —, além de tentos de Kerstin Casparij e Grace Clinton.

Gol precoce da Inter e reação fulminante de Fujino

A partida começou com a Inter de Milão aproveitando o fator casa para pressionar e surpreender a marcação adversária logo aos 24 minutos, quando a defensora Elisa Bartoli aproveitou assistência de Ivana Andrés para inaugurar o marcador. O Manchester City, contudo, não se desestabilizou e assumiu o controle das ações ofensivas. Aos 33 minutos, Laura Blindkilde achou passe preciso para Aoba Fujino igualar o confronto. Mantendo o ritmo acelerado antes do intervalo, a atacante japonesa apareceu novamente aos 44 minutos para balançar as redes pela segunda vez, concretizando a virada inglesa antes da ida aos vestiários.

Domínio britânico, goleada consolidada e tabela

Na etapa final, o City manteve o bloco adiantado e neutralizou as investidas italianas, ampliando a vantagem aos 11 minutos em finalização certeira de Kerstin Casparij após assistência de Sam Coffey. Administrando a posse e promovendo alterações táticas, o time visitante fechou o placar elástico aos 25 minutos, quando Lauren Hemp serviu Grace Clinton para marcar o quarto gol. A Inter ainda tentou mexidas para diminuir o prejuízo, mas esbarrou no controle das visitantes até o apito final.

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O triunfo leva o Manchester City aos 6 pontos, subindo para a sétima colocação e entrando na faixa de classificação direta ao mata-mata europeu. A Inter de Milão segue com 4 pontos e ocupa a 11ª posição, figurando na zona de repescagem. As duas equipes voltam a campo no próximo fim de semana pelos seus campeonatos nacionais: o City visita o Chelsea no sábado, 14, às 10h30, pela Women’s Super League, enquanto a Inter disputa o clássico contra a Juventus no domingo, 15, às 11h, pela Serie A Women. Pela Champions League, o time inglês visita o Häcken na quarta-feira, 18, às 14h45, e a equipe italiana viaja para encarar o Real Madrid no mesmo dia, no mesmo horário.