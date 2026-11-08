O Internacional é o segundo finalista da Copa do Brasil Feminina de 2026. Em uma manhã de forte tensão no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, as Gurias Coloradas foram derrotadas pelo Red Bull Bragantino por 2 a 0 no tempo regulamentar deste domingo, 8, resultado que igualou o confronto em 3 a 3 no placar agregado após o 3 a 1 construído na ida pelo time gaúcho. Na disputa de pênaltis, a goleira Gabi Barbieri brilhou com defesa decisiva e a atacante Caty converteu a cobrança derradeira para selar a classificação das visitantes por 5 a 4. O Internacional agora decide a taça inédita diante do Flamengo.

Pressão bragantina e resistência colorada na etapa inicial

Precisando reverter a desvantagem sofrida no Beira-Rio, o Red Bull Bragantino promoveu as entradas de Lurdinha e Ana Carla nos lugares de Carol Tavares e Karol Bermúdez, enquanto a zagueira Marzia seguiu fora por questões contratuais ligadas ao clube gaúcho. O Internacional manteve a formação titular do primeiro encontro, mas viu o adversário adiantar as linhas e impor uma marcação em bloco alto que sufocou a saída de bola visitante desde o apito inicial.

Apostando em finalizações rápidas, o time paulista rondou a área colorada com cruzamentos perigosos de Duda Rodrigues e arremates de média distância com Myllena e Rafa Mineira, exigindo intervenções firmes de Gabi Barbieri. Do outro lado, o Internacional encontrou severas dificuldades para encaixar transições em velocidade: Sole Jaimes ficou isolada entre as zagueiras, enquanto Valéria e Aninha foram obrigadas a recuar para compor o sistema defensivo ao lado de Sorriso, que segurou as investidas locais. Com a ponta Jé Soares levando a melhor em quase todos os duelos individuais pelo flanco esquerdo, o Bragantino dominou o volume ofensivo, mas o placar permaneceu zerado até o intervalo.

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Reação tática, pênalti e empate no placar agregado

Na volta para o segundo tempo, a entrada de Paulinha na vaga de Paola deu maior equilíbrio ao meio-campo gaúcho, com Julia Bianchi e Lelê participando mais da articulação. O Bragantino, contudo, oxigenou o setor ofensivo com as entradas de Carol Tavares, Martina Del Trecco e Gaby Santos, mantendo o cerco à intermediária rival.

A insistência das donas da casa foi premiada aos 31 minutos: após cobrança de escanteio na área colorada, Valéria cometeu infração dentro da área ao atropelar a adversária, e a arbitragem assinalou a penalidade máxima. Na cobrança, Myllena bateu alto, no canto esquerdo de Barbieri, inaugurando o marcador. Apenas quatro minutos depois, aos 35, veio o lance da igualdade na eliminatória: em novo escanteio erguido por Gaby Santos e chute travado de Del Trecco, a bola sobrou limpa para Jé Soares, nome do jogo pelo lado bragantino, fuzilar no rebote e anotar o 2 a 0 que levou a decisão para as penalidades.

Eficiência gaúcha na marca da cal e estrela de Caty

Na série decisiva de penalidades máximas, o equilíbrio prevaleceu nas primeiras alternâncias. Jé Soares e Mylena converteram para o Bragantino, enquanto Débora e Aninha responderam com categoria para as Gurias Coloradas. Na terceira rodada, Martina Del Trecco viu sua finalização explodir na trave antes de cruzar a linha, e Mayara Vaz empatou a contagem com arremate indefensável para a goleira Karol Alves.

O momento crucial ocorreu na quarta cobrança paulista: Rafa Mineira bateu à meia altura e parou em grande intervenção de Gabi Barbieri. Na sequência, Bianca colocou o Internacional em vantagem. Carol Tavares ainda converteu a quinta batida do Bragantino para manter as donas da casa vivas, mas a responsabilidade do chute decisivo caiu nos pés de Caty. Repetindo o sangue-frio demonstrado nas classificações contra Grêmio e Atlético-MG nas fases anteriores, a atacante deslocou a goleira, converteu o quinto tento e garantiu a vaga das Gurias Coloradas na finalíssima nacional.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não oficializou as datas e horários detalhados da grande decisão, mas a tabela básica aponta o primeiro confronto para esta quarta-feira, 11 de novembro, com o duelo de volta programado para o domingo seguinte, 15 de novembro. A definição dos mandos de campo ocorrerá por meio de sorteio na sede da entidade máxima do futebol nacional.