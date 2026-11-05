O Internacional deu um passo importante rumo à final da Copa do Brasil Feminina ao bater o Red Bull Bragantino por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 4, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela partida de ida das semifinais. Impondo pressão na saída de bola e explorando a bola parada, a equipe gaúcha construiu a vitória com gols de Valéria Cantuário, Lelê e Sole Jaimes. Lurdinha diminuiu para as Bragantinas já nos acréscimos do segundo tempo, dando um respiro à equipe paulista no confronto eliminatório.
Retornos, eficiência e vantagem colorada no primeiro tempo
O Internacional entrou em campo com modificações importantes na formação inicial: a goleira Gabi Barbieri retornou à meta após se recuperar de dores sentidas nas quartas de final contra o Atlético-MG, em Minas Gerais, enquanto Júlia Bianchi ganhou a vaga de titular no lugar de Joana. Pelo lado visitante, o técnico trocou Marzia pela entrada de Karol Bermúdez no meio-campo.
A partida começou travada, mas o time da casa abriu o placar logo aos 12 minutos. Em cobrança de escanteio executada por Júlia Bianchi, a goleira Karol Alves saiu em falso e a bola sobrou limpa para Valéria Cantuário empurrar para o fundo da rede. Sentindo a marcação alta do Inter e acumulando erros de passe, o Bragantino teve dificuldades para construir no campo de ataque. As Bragantinas quase igualaram após cruzamento em que Tavares apareceu livre na área, mas finalizou para fora.
A superioridade gaúcha foi convertida aos 29 minutos: em jogada individual de Júlia Bianchi, a meia cruzou na medida para a entrada da área, onde Lelê acertou um belo chute de primeira, sem chances de defesa. Nos acréscimos da etapa inicial, o Bragantino assustou em inversão de Miriã para Mylena, mas a finalização da atacante saiu travada por Paola.
Pênaltis, desperdício e reação paulista no fim
A etapa complementar seguiu no mesmo ritmo de pressão do Internacional. Aos 5 minutos, Sole Jaimes invadiu a grande área e foi derrubada por Karol Alves em saída estabanada da arqueira. Após a revisão da arbitragem, o pênalti foi confirmado aos 7 minutos, e a centroavante argentina bateu com precisão para fazer 3 a 0.
O Bragantino teve a oportunidade de entrar no jogo aos 11 minutos, quando Débora pulou para defender na área e a bola tocou em seu braço, originando penalidade para as visitantes. Na cobrança, aos 14, Miriã isolou o arremate por cima da meta de Barbieri.
Na reta final, as Bragantinas conseguiram adiantar as linhas. Aos 41 minutos, Rafa Soares bateu cruzado com perigo pelo lado esquerdo e obrigou Barbieri a fazer grande intervenção. O gol de desconto veio aos 47 minutos da segunda etapa: no sétimo escaneteio para o Bragantino, a bola foi alçada na confusão da pequena área, Lurdinha subiu de cabeça e mandou para as redes, decretando o 3 a 1.
Decisão em Bragança Paulista
Com o resultado, o Internacional pode perder por até um gol de diferença na partida de volta para garantir a vaga na grande decisão. Já o Red Bull Bragantino precisará vencer por dois gols de vantagem para forçar a disputa de pênaltis, ou por três ou mais gols de diferença para avançar diretamente no tempo regulamentar.
O confronto decisivo de volta está marcado para o próximo domingo, 8, às 11h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. As finalistas saberão quem será a adversária na disputa pelo título antes mesmo de entrarem em campo, já que Bahia e Flamengo — que empataram sem gols no primeiro encontro — definem a outra chave semifinal no sábado, 7, no Rio de Janeiro.