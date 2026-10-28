O jornalismo esportivo perdeu um de seus grandes nomes nesta quarta-feira, 28. Adroaldo Guerra Filho, o Guerrinha, morreu aos 70 anos. O comentarista da Rádio Gaúcha estava internado no Instituto de Cardiologia, em Porto Alegre, desde o domingo, após apresentar quadro de infecção pulmonar com complicações clínicas.

Reconhecido pelo estilo bem-humorado e frases marcantes que ganharam notoriedade ao longo das transmissões, Guerrinha construiu identidade marcante no cenário esportivo do Sul do país. O jornalista deixa a esposa, Kathia, as filhas Michelle e Karine, além de três netos.

Carreira e relação com a dupla GreNal

Filho do rádio-ator e comunicador Adroaldo Guerra, conhecido como Vovô Guerra, o jornalista iniciou sua carreira profissional na década de 1970 cobrindo turfe. Antes de consolidar sua trajetória no rádio, atuou em redações de veículos impressos como Folha da Manhã e Correio do Povo.

Com quase 50 anos dedicados à cobertura esportiva, Guerrinha destacou-se na Rádio Gaúcha e no tradicional programa Sala de Redação. O comentarista marcou época pela comunicação direta, análise dos bastidores dos clubes locais e relação cotidiana com os ouvintes.

Guerrinha conquistou ouvintes com opiniões contundentes, humor e expressões que se popularizaram entre os torcedores. Mesmo já tendo declarado ser torcedor do Internacional, ele também conquistou admiradores gremistas por criticar os dois lados da rivalidade GreNal, sem clubismo. Os dois clubes prestaram homenagens ao comentarista em suas redes sociais.