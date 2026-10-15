O Internacional anunciou a relação de atletas convocados para o confronto diante do Mirassol no Estádio Maião, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira, 16, um confronto direto contra o rebaixamento.

A comissão técnica colorada precisa lidar com quatro baixas por questões físicas. O meio-campista Alan Patrick trata uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto o atacante Antonio Sanabria segue fora por um problema muscular na panturrilha.

Além deles, o zagueiro Guillermo Maripán cumpre cronograma de fisioterapia, e o goleiro Anthoni foi vetado em decorrência de um quadro febril associado a um abscesso na perna.

A partida em solo paulista tem peso direto na disputa contra o rebaixamento. Após 30 rodadas, o clube gaúcho soma 32 pontos e ocupa a 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento. O Mirassol aparece em 15º lugar, com 33 pontos, transformando o embate em uma oportunidade imediata para ultrapassar o concorrente e respirar na classificação.