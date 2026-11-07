A paralisação do Campeonato Brasileiro para os compromissos da Data Fifa servirá como um respiro estratégico para o departamento de futebol do Internacional. O clube gaúcho terá um intervalo de 12 dias sem partidas oficiais para intensificar a recuperação física do meia e capitão Alan Patrick, que trata uma lesão muscular na coxa direita. O objetivo da comissão técnica liderada por Eduardo Baptista é contar com o camisa 10 no confronto diante do Vasco, marcado para a retomada do calendário nacional, na quinta-feira, 19.

Cuidados no departamento médico e respaldo do treinador

O problema físico do capitão ocorreu durante o revés por 2 a 1 contra o Fluminense, no dia 28 de outubro. Embora tenha manifestado o desejo de atuar na rodada seguinte diante do Coritiba — vencida pelo Colorado por 1 a 0 —, a comissão técnica e os médicos optaram por vetar sua utilização para evitar o agravamento da lesão e respeitar todas as etapas de transição.

A volta do armador é tratada como prioridade máxima por Eduardo Baptista, que vê no camisa 10 o principal esteio da equipe na briga para se distanciar da zona da degola:

“Você perder o Alan é ruim para qualquer time. Faz muita falta. Além de uma referência técnica, é uma liderança. É quem dá a cara ao time, que faz o jogo andar, segura e acelera quando precisa”, afirmou o treinador.

Protagonismo técnico e alívio nos tribunais

Sob a nova orientação técnica, Alan Patrick reassumiu papel de destaque absoluto na engrenagem colorada, após ter vivido período de oscilação e reserva com o uruguaio Paulo Pezzolano. Desde a chegada de Baptista, o meia participou diretamente de três dos oito gols assinalados pela equipe, anotando dois tentos e contribuindo com um passe para gol. No acumulado de 2026, ele lidera o elenco em assistências, com oito passes decisivos, e divide a vice-artilharia da temporada com Vitinho, somando nove bolas na rede — atrás apenas de Bernabei, que tem dez.

Publicidade Continua após a publicidade

Além do tempo favorável para recuperação física, o Internacional recebeu uma notícia positiva nos bastidores jurídicos. O camisa 10 foi a julgamento na última quinta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), denunciado por declarações críticas à arbitragem do confronto contra o Fluminense, e acabou absolvido. Com a decisão unânime, o meia fica livre de qualquer risco de suspensão por gancho disciplinar e foca unicamente em reunir condições físicas para liderar o time na reta final da Série A.